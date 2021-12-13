Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı

ABD'de Astroworld Festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konseri sırasında çıkan izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ünlü rapçi Coachella Festivali'nin listesinden çıkarıldı.

Haberler 13.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 14:58

Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı - 1

Astroworld Festivali'nde yaşananların ardından başı dertte olan ve hakkında dava da açılan Travis Scott’la birçok marka iş birliklerini sonlandırmaya devam ediyor.


Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı - 2

Yıldız rapçiye bir kötü haber de Coachella festivalinden geldi. New York merkezli Variety dergisi, Scott’un 2022’de yapılacak olan Coachella ve Festivali’nin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı - 3

Coachella tarafından yapılan açıklama, Scott ile ilgili Change.org dilekçesine on binlerce imza toplanmasının ardından geldi.


Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı - 4

60 bin kişi tarafından imzalanan dilekçede, Coachella organizatörleri Goldenvoice ve Paul Tollett’i Houston’daki konserinden sonra rapçiyi müzik festivallerinden çıkarmaya çağırmıştı.


Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı - 5

Scott’ın ABD’nin Houston kentinde düzenlediği Astroworld isimli müzik festivali sırasında izdiham yaşanmış, 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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