Trajik olay sonrası Travis Scott Coachella Festivali'nden çıkarıldı

Haberler 13.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 14:58
Astroworld Festivali'nde yaşananların ardından başı dertte olan ve hakkında dava da açılan Travis Scott’la birçok marka iş birliklerini sonlandırmaya devam ediyor.
Coachella tarafından yapılan açıklama, Scott ile ilgili Change.org dilekçesine on binlerce imza toplanmasının ardından geldi.
60 bin kişi tarafından imzalanan dilekçede, Coachella organizatörleri Goldenvoice ve Paul Tollett’i Houston’daki konserinden sonra rapçiyi müzik festivallerinden çıkarmaya çağırmıştı.
Scott’ın ABD’nin Houston kentinde düzenlediği Astroworld isimli müzik festivali sırasında izdiham yaşanmış, 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı.