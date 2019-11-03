Traktör römorkunda 'senfonik konser'

Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "İnşallah bunun devamı gelir ve köyümüzde güzel konserlere devam ederiz. Bundan 5 yıl önce bu konserler vardı ve ilgi büyüktü. Vatandaşlar konserler artık olmuyor diye üzülüyordu" diye konuştu.