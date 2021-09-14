Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu

Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 07:17
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tripolis Antik Kenti'nde Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.
Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Duman, kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Duman, o dönemde kentin bütün atık sularının bu ana kanalizasyon sisteminde toplanarak Buldan Çayı'na oradan da Büyük Menderes Nehri'ne aktarıldığını ifade etti.
Gün yüzüne çıkarttıkları kanalizasyon sistemin Roma mimari ve mühendisliğini ortaya koyduğunu belirten Duman, "Tripolis'teki sistemin diğerlerinden farkı, kanalizasyonun sağlam olarak günümüze kadar korunmuş olması. Ana kanalizasyon sistemi, ender örneklerden birisini teşkil ediyor. O yüzden önemli" dedi.