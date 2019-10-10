Troas bölgesinin açığa çıkarılmış en büyük ve en sağlam mozaiği

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Koçyiğit, Abölgede çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile İÇDAŞ AŞ'nin sponsorluğunda yapıldığını söyledi. Mozaiğin varlığının geçen mayıs ayında kaçak kazı sırasında anlaşıldığını belirten Koçyiğit, bunun üzerine kurtarma kazısına başlandığını dile getirdi.





2 Bölgede mozaiğin yanı sıra büyük bir yapılaşmanın olduğunun tespit edildiğini anlatan Koçyiğit, şöyle devam etti:

3 "Troas bölgesinin açığa çıkarılmış en büyük ve en sağlam mozaiği. Üzerinde çeşitli figüratif, dekoratif unsurlar var, yazıtlar mevcut. Bu mozaik gerek bölge tarihi gerekse arkeolojisi için önemli. Bu mozaikle çevresindeki yapılaşma bizim için çok değerli, çünkü bulunduğumuz yer antik Lapseki kentine yaklaşık 15 kilometre mesafede. Yine Parion Antik Kenti hemen yanı başımızda. İki önemli kentin ortasında önemli bir kırsal yerleşim niteliğinde."

4 Koçyiğit, Lapseki'nin Antik Çağ'da bir kırsal üretim merkezi olduğunu, o dönemden bu yana bölgede asma yetiştirildiğini bildiklerini aktardı.

5 Başka tarımsal ürünlerin de bölgede oldukça yoğun denilebilecek düzeyde üretildiğine değinen Koçyiğit, "Üretimin sonucu olarak da büyük metropollerin çevresine yayılmış durumda. Bu şekilde toprağı işleyen kırsal yerleşimlerin varlığı bu bölgede önemli. Burası da olasılıkla bizim için büyük bir kırsal yerleşim niteliğinde. Mozaiğin özelliklerine bakarak 5'inci ya da 6'ncı yüzyıl diyebileceğimiz bir döneme tarihleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

6 Dr. Öğr. Üyesi Koçyiğit, koşullar el verdiği sürece mozaik ve çevresinde çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.