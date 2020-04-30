Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) rekoru Hollywood'da dengeleri değiştirebilir

Dünyanın en büyük sinema salonu zinciri olan AMC Theatres ise bu duruma tepki gösterdi ve böyle bir durumda Universal’ın filmlerini salonlarında göstermeyeceğini açıkladı.

Dünya genelinde binden fazla lokasyonda sinema salonları olan AMC Theatres’ın bu kararı sinema salonu işletmecilerinin bu konuda ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gözler önüne serdi ve

Hollywood’da dengeleri değiştirebilecek bir tartışma başladı.