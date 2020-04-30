Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) rekoru Hollywood'da dengeleri değiştirebilir
Corona virüs nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasıyla dijital olarak yayınlanan Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) izlenme rekoru kırması Universal Pictures'ı cesaretlendirdi. Film şirketi bundan sonraki bazı filmleri için de benzer bir strateji yürüteceğini açıklayınca
dünyanın en büyük sinema salonu zinciri olan AMC Theatres, böyle bir durumda Universal’ın filmlerini salonlarında göstermeyeceğini açıkladı. Hollywood'da dengeleri değiştirebilecek tartışma devam ediyor.
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30.04.2020 - 10:06
Universal Pictures'ın, corona virüse karşı filmlerinin küresel sinema yayınlarıyla aynı gün evlerde yani dijital platformlarda yayınlanması sağlayacak adamı yeni bir krize neden oldu.
The Wall Street Journal'da yayınlanan makalede Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) izlenme rekoru kırmasından cesaret alan Universal'ın sinema salonları açıldıktan sonra da bazı filmler için aynı stratejiyi yürüteceğini açıklandı.
Dünyanın en büyük sinema salonu zinciri olan AMC Theatres ise bu duruma tepki gösterdi ve böyle bir durumda Universal’ın filmlerini salonlarında göstermeyeceğini açıkladı.
Dünya genelinde binden fazla lokasyonda sinema salonları olan AMC Theatres’ın bu kararı sinema salonu işletmecilerinin bu konuda ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gözler önüne serdi ve Hollywood’da dengeleri değiştirebilecek bir tartışma başladı.
Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) yakaladığı başarının pandemi dönemine özel olduğu ve bunun Hollywood’da yeni normal olarak kabul edilemeyeceği savunuluyor.
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