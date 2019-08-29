Troya Müzesi dünya gündeminde (Time'ın en iyi 100'ü)
"Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer" listesi hazırlayan Time dergisi seçkisinde Troya Müzesi'ne de yer verdi.
1
Dünyanın en çok okunan dergilerinden biri olan Time dergisi hazırladığı listede Troya Müzesi'nden övgüyle bahsetti.
2
"Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer" listesi hazırlayan Time, seçkisinde Troya Müzesi'ne de yer verdi.
3
İzlanda'daki Geosea Geotermal Deniz Hamamı, Danimarka'daki Camp Adventure, Senagal'deki Siyahi Toplumlar Müzesi'nin yer aldığı bölümde Troya Müzesi, "Homer'in İlyada Destanı'nı günümüze taşıyan, 24 parçalık Truva Altını koleksiyonuyla pırıl pırıl parlayan bu müze mutlaka ziyaret edilmesi gerekn yerlerden" ifadeleriyle tanımlandı.
4
Listede görülmesi gereken müzeler arasında yer alan Troya Müzesi geçtiğimiz yıl 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde açılmıştı.
5
24 parçalık Troya altın koleksiyonu başta olmak üzere bu tarihi antik şehre ait pek çok şeyin sergilendiği müze, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.