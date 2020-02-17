Troya Müzesi'ne en başarılı müze ödülü

Ödülü alan Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Henüz 1 yaşında bir müzeyiz. Fakat arkamızda Homeros var, İlyada var, Anadolu toprakları var. Troya yaklaşık 2 bin 700 yıllık bir marka adeta. Dünyanın en eski ve en popüler markalarından biri. Biz Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde kurulduk. Köyün nüfusu 438 ve bu köye Troya ismi geçen yıl yaklaşık 750 bin kişi çekti. Bu ödülü Bakanlığımız adına, Çanakkale'miz adına, Anadolu’muz adına, Hektor adına alıyorum. Troya efsanesi devam ediyor” dedi.



