Trump'ın elini tutmayan Melania Trump: Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın elini tutmadığı görüntüyle gündeme gelen Melania Trump yaptığı konuşmada eşi için destek isterken, "Ona şimdi daha çok ihtiyacımız var" dedi.

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26.08.2020 - 16:53

ABD'de Cumhuriyetçi Parti kurultayında konuşan Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ABD halkından 3 Kasım'daki seçimde eşini desteklemelerini istedi.







Beyaz Saray'ın ünlü Gül Bahçesi'nden ABD halkına seslenen Melania Trump, "Eşim ailemiz ve bu hükümetteki insanlar sizin için mücadele ediyor" diye konuştu.







Donald Trump'ın ikinci kez seçilmesi için halktan destek isteyen Melania Trump, "O bu ülkeyi seviyor ve bazı şeylere nasıl ulaşılacağını biliyor" dedi.







Trump, "Şu anda eşimin yönetimine daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.







Melania Trump'tan sonra söz alan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da babasının bir dönem daha başkanlık yapması için destek istedi. "Babam sizin için mücadele edecek" diye konuşan Eric Trump, 3 Kasım'daki seçimde Trump'ın rakibi olan Joe Biden'a yüklendi.