Trump'tan Game Of Thrones'lu paylaşım
İHA
ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Muller davasına gönderme olarak ABD Başkanı Donald Trump, fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak, “Oyun Bitti” yazılı bir görsel yayınladı.
-
1ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Özel Yetkili Savcı Robert Muller'in ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası üzerine devam eden davada Trump aleyhine bir delilin elde edilmediğine dair yaptığı ön açıklama sonrası, Başkan Donald Trump da açıklama yaptı.
-
2ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Muller davasında ABD Başkanı Donald Trump’ın aleyhine bir delilin elde edilmediğine dair yaptığı ön açıklama sonrası, Başkan Donald Trump fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak, “Oyun Bitti” yazılı bir görsel paylaştı.
-
3Trump, sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulundu.
-
4Trump, “Gizli anlaşma yok, blokaj yok. Kıskananlar ve sol kanattaki radikal demokratlar için oyun bitti” yazılı bir görsel paylaştı.