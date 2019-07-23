Tuba Büyüküstün'den Ottoman Rising açıklaması: Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim
Son dönemde ayrıldıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen birlikte görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan yeni projesindeki karakteri hakkında konuşan Büyüküstün, "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim" ifadelerini kullandı.
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Son dönemde ayrıldıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, kol kola objektiflere takıldı. Çift böylece "ayrılık yok" mesajı verdi
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Netflix projesi Ottoman Rising belgeselinde Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Büyüküstün yeni projesi hakkında konuştu.
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Ünlü oyuncu, “Uzun zamandır ilk defa bir rolden bu kadar etkilendim. Son sahneden sonra, karakterden zor ayrıldım" dedi.
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Büyüküstün, "Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim ve kostümleri çıkardım. Kendi adıma iyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Fatma Girik’in kendisini veliahtı göstermesine Büyüküstün, “Çok gurur verici bir olay. Onları izleyerek büyüdüm ve tabii ki böyle güzel şeyler duyunca insan bir başka oluyor” şeklinde konuştu.
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37 yaşındaki oyuncu, “Girik’in hangi Yeşilçam filminde oynamak istersiniz?” sorusuna, “Küçüklüğümden beri o dönemin filmlerini izlerim. Kendimi kötü hissettiğimde, Yeşilçam projelerini açarım. Kaç tane izlediğimi bilmiyorum. O yüzden film ve karakter isimleri aklımda kalmıyor” cevabını verdi.