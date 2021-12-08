Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli

Merakla beklenen figür yapımına, öncelikle kilden bir figür taslağın oluşturulması ile başlanacak. Her aşamada sanatçının onayı ile ilerlenecek olan yapım aşamaları, kil taslağın içerisine balmumunun doldurularak kalıp çıkarılması ve saç, makyaj, kostüm gibi detayların uygulanması ile devam edecek.