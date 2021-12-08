Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli

Türkiye ve Dünya’dan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’a yeni bir isim katılıyor. Türk ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla sorduğu Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklara başlandı.

Haberler 08.12.2021 - 10:58

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 1

Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmek üzere, ’ün balmumu figürünün yapımı için hazırlıklar başladı. 

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 2

Yapım sürecinin ilk aşaması olan, ‘sitting’ diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış oldu.

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 3

İstanbul’da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. 

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 4

Aynı zamanda Madame Tussauds stüdyosunun geleneksel teknikleri kullanılarak yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. 

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 5

Büyüküstün’ün figürü için öncekilerden farklı olarak ölçü alımında ilk kez yeni bir teknoloji kullanıldı. 

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 6

360 derece açıdan çekim yapan, 96 tane fotoğraf makinasının kullanıldığı teknoloji ile fotoğraf çekimi ve 3d scan işlemi gerçekleştirildi. 

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 7

Teknoloji kullanımının yanı sıra Madame Tussauds’un geleneksel ölçü alım teknikleri ile de sanatçının yüz ve beden ölçüleri tek tek alındı ve kaydedildi.

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 8

Merakla beklenen figür yapımına, öncelikle kilden bir figür taslağın oluşturulması ile başlanacak. Her aşamada sanatçının onayı ile ilerlenecek olan yapım aşamaları, kil taslağın içerisine balmumunun doldurularak kalıp çıkarılması ve saç, makyaj, kostüm gibi detayların uygulanması ile devam edecek. 

Tuba Büyüküstün'e balmumu heykeli - 9

Figür yapımı yaklaşık olarak sekiz ay sürecek ve yapımı tamamlandıktan sonra 2022 yılında Madame Tussauds İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER