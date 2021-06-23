Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi

Çok sayıda protesto, geniş kapsamlı bir imza kampanyası, yasal işlemler ve küçük bir yangın, ABD’nin California eyaletindeki Palm Springs Sanat Müzesi'nin yanındaki halka açık bir alana devasa ve "aşırı cinselleştirilmiş" bir Marilyn Monroe heykeli yerleştirmesini engellemeye yetmedi. "Kadın düşmanlığını" teşvik eden heykele ilişkin açıklama yapan aktivistler, yasal haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

ntv.com.tr - AFP 23.06.2021 - 11:31 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 11:32

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 1

HEYKELE KARŞI 50 BİN İMZA TOPLANDI

California'nın Palm Springs şehrindeki devasa Marilyn Monroe heykelinin geri dönmesi tepki yarattı. Heykelin aşırı cinsiyetçi olduğunu belirten aktivistler, daha önce 50 bin imza tplandıkları bir çevrimiçi imza kampanyası düzenlemiş ve yasal olarak itirazda bulunmuştu. 

MARILYN MONROE HEYKELİNE ETEK ALTI FOTOĞRAF TEPKİSİ

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 2

Ancak, Palm Spings, Belediye meclisi üyeleri, sanatçı Seward Johnson'ın "Sonsuza Kadar Marilyn" olarak bilinen ve Hollywood yıldızının beyaz elbisesinin belinin üzerinde uçuştuğunu gösteren dev heykeli, geçen Pazar günü törenle açtı.

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 3

MÜZENİNİN YÖNETİCİLERİ TÖRENE KATILMADI

Marilyn Monroe heykelinin açılış töreni, Palm Springs Hava Müzesi'nin üzerinde havalanan eski bir İkinci Dünya Savaşı uçağının geçidiyle tamamlandı. Fakat, artık Monroe’nun açıkta kalan iç çamaşırını gören sanat müzesinin hiçbir yöneticisi törene katılmadı.

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 4

PROTESTO EDİLDİ

Müzenin son dört yöneticisi, CReMa (Marilyn Heykelinin Yer Değiştirmesine Karşı Komite) ve Women's March LA dahil olmak üzere bir dizi aktivist grup, heykelin müzenin önüne yerleştirilmesine açıkça karşı çıktı. 

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 5

"MARILYN'İN ANISINI KİRLETİYOR"

Aktivist grupların her ikisi de açılış töreninde çeşitli gösteriler düzenledi. Konuşmacıların sözleri sloganlarla bölündü. Palm Springs’de  moda tasarımcısı olan Trina Turk ile CReMa'nın kurucularından olan emlakçı Chris Menrad, "Marilyn Monroe, ikonik bir kadındı. Bu heykelin onun anısını kirlettiği ve karakterini  yansıtmadığını düşünüyoruz. Orada olmamızın amacı temelde açılış törenini sabote etmek ve memnuniyetsizliğimizi iletmekti" dedi.

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 6

2012-2014 YILLARI ARASINDA KENT MERKEZİNDE SERGİLENDİ

Diğer taraftan, söz konusu heykel Palm Springs belediyesi tarafından finanse edilen bir turizm acentesi tarafından satın alındıktan sonra, müzenin önüne yerleştirilmesine belediye meclisi üyelerinin oybirliğiyle karar verildi. Devasa heykel, 2012-2014 yılları arasında kentin merkezinde sergilenmişti. 

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 7

"BÖYLE BİR YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, heykelin taşınmasının amacının turizmi canlandırmak olduğu belirtildi. Ancak Turk, geçmişte heykelin başardığı tek şeyin Instagram paylaşımlarını artırmak olduğu belirterek, "Sosyal medya paylaşımları faturaları ödemiyor. Covid-19 nedeniyle gelir kaybı yaşayan şehir merkezindeki tüm zor durumdaki işletmelere yardım etmekten bahsediyor. Ancak, böyle bir yardıma ihtiyacımız yok” diyerek tepkisini dile getirdi. 

Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi - 8
Turk, “Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Protestoların da biteceğini düşünmüyorum" dedi.

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