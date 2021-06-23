Tüm protestolara rağmen devasa ve cinsiyetçi Marilyn Monroe heykeli dikildi

"MARILYN'İN ANISINI KİRLETİYOR"

Aktivist grupların her ikisi de açılış töreninde çeşitli gösteriler düzenledi. Konuşmacıların sözleri sloganlarla bölündü. Palm Springs’de moda tasarımcısı olan Trina Turk ile CReMa'nın kurucularından olan emlakçı Chris Menrad, "Marilyn Monroe, ikonik bir kadındı. Bu heykelin onun anısını kirlettiği ve karakterini yansıtmadığını düşünüyoruz. Orada olmamızın amacı temelde açılış törenini sabote etmek ve memnuniyetsizliğimizi iletmekti" dedi.