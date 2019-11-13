Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri (Kasım 2019)

25 Recep İvedik 3
3.326.084
24 Eyyvah Eyvah 3
3.414.212
23 New York'ta Beş Minare
3.474.495
22 Organize İşler Sazan Sarmalı
3.537.429
21 Dağ 2
3.600.000
20 A.R.O.G
3.707.086
19 Mucize (2015)
3.737.605
18 Babam ve Oğlum
3.839.883
17 CM101MMXI Fundamentals
3.842.535
16 Eyyvah Eyvah 2
3.947.988
15 G.O.R.A.
4.001.711
14 Ailecek Şaşkınız
4.034.858
13 7. Koğuştaki Mucize
4.047.286
12 Kurtlar Vadisi: Irak
4.256.567
11 Recep İvedik
4.301.693
10 Recep İvedik 2
4.333.144
9 Arif v 216
4.968.462
8 Aile Arasında
5.289.051
7 Ayla
5.589.872
6 Düğün Dernek 2: Sünnet
6.073.364
5 Müslüm
6.480.548
4 Fetih 1453
6.572.618
3 Düğün Dernek
6.980.070
2 Recep İvedik 4
7.369.098
1 Recep İvedik 5
7.437.050