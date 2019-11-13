Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri (Kasım 2019)

7. Koğuştaki Mucize filmi şu ana kadar toplamda 4.047.286 seyirciye ulaştı ve 2019'da en çok izlenen film oldu. Peki ama 7. Koğuştaki Mucize ve diğer Türk filmleri tüm zamanlar sıralamasında ne durumda? İşte geçmişten bugüne Türk sinema tarihinin en çok izlenen 25 filmi...

25 Recep İvedik 3
3.326.084

24 Eyyvah Eyvah 3
3.414.212

23 New York'ta Beş Minare
3.474.495

22 Organize İşler Sazan Sarmalı
3.537.429

21 Dağ 2
3.600.000

20 A.R.O.G
3.707.086

19 Mucize (2015)
3.737.605

18 Babam ve Oğlum
3.839.883

17 CM101MMXI Fundamentals
3.842.535

16 Eyyvah Eyvah 2
3.947.988

15 G.O.R.A.
4.001.711

14 Ailecek Şaşkınız
4.034.858

13 7. Koğuştaki Mucize
4.047.286

12 Kurtlar Vadisi: Irak
4.256.567

11 Recep İvedik
4.301.693

10 Recep İvedik 2
4.333.144

9 Arif v 216
4.968.462

8 Aile Arasında
5.289.051

7 Ayla
5.589.872

6 Düğün Dernek 2: Sünnet
6.073.364

5 Müslüm
6.480.548

4 Fetih 1453
6.572.618

3 Düğün Dernek
6.980.070

2 Recep İvedik 4
7.369.098

1 Recep İvedik 5
7.437.050

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