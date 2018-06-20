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Tüm zamanların en iyi 25 politik filmi

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için politik filmler iyi bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin verilerine göre tüm zamanların en iyi politik filmleri...

  • 1

    25. The Gunman (2015)
    5,8
  • 2

    24. Hemingway & Gellhorn (2012 TV Movie)
    6,3
  • 3

    23. MançuryalI aday (2004)
    6,6
  • 4

    22. Kirli Yarış (1998)
    6,7
  • 5

    21. Suikast (2010)
    6,9
  • 6

    20. Syriana (2005)
    6,9
  • 7

    19. Elizabeth: Altın Çağ (2007)
    6,9
  • 8

    18. Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (2013)
    7,1
  • 9

    17. Sessiz Amerikalı (2002)
    7,1
  • 10

    16. Zirveye Giden Yol (2011)
    7,1
  • 11

    15. Charlie Wilson'ın Savaşı (2007)
    7,1
  • 12

    14. Stalin (1992 TV Movie)
    7,2
  • 13

    13. 71 (2014)
    7,2
  • 14

    12. Lincoln (2012)
    7,4
  • 15

    11. The Assets (2014– )
    7,5
  • 16

    10. Savas Tanrısı (2005)
    7,6
  • 17

    9. İskoçya'nın son kralı (2006)
    7,7
  • 18

    8. Operasyon: Argo (2012)
    7,7
  • 19

    7. Beasts of No Nation (2015)
    7,8
  • 20

    6. The Killing Fields (1984)
    7,9
  • 21

    5. JFK: Kapanmayan Dosya (1991)
    8
  • 22

    4. Cezayir Savaşı (1966)
    8,1
  • 23

    3. Kış Aslanı (1968)
    8,1
  • 24

    2. Arabistanlı Lawrence (1962)
    8,3
  • 25

    1. John Adams (2008)
    8,6
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