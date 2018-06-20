Tüm zamanların en iyi 25 politik filmi

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için politik filmler iyi bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin verilerine göre tüm zamanların en iyi politik filmleri...
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25. The Gunman (2015)
5,8
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24. Hemingway & Gellhorn (2012 TV Movie)
6,3
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23. MançuryalI aday (2004)
6,6
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22. Kirli Yarış (1998)
6,7
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21. Suikast (2010)
6,9
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20. Syriana (2005)
6,9
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19. Elizabeth: Altın Çağ (2007)
6,9
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18. Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (2013)
7,1
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17. Sessiz Amerikalı (2002)
7,1
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16. Zirveye Giden Yol (2011)
7,1
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15. Charlie Wilson'ın Savaşı (2007)
7,1
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14. Stalin (1992 TV Movie)
7,2
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13. 71 (2014)
7,2
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12. Lincoln (2012)
7,4
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11. The Assets (2014– )
7,5
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10. Savas Tanrısı (2005)
7,6
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9. İskoçya'nın son kralı (2006)
7,7
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8. Operasyon: Argo (2012)
7,7
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7. Beasts of No Nation (2015)
7,8
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6. The Killing Fields (1984)
7,9
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5. JFK: Kapanmayan Dosya (1991)
8
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4. Cezayir Savaşı (1966)
8,1
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3. Kış Aslanı (1968)
8,1
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2. Arabistanlı Lawrence (1962)
8,3
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1. John Adams (2008)
8,6