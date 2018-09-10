Tüm zamanların en iyi ikinci eylül ayı açılışı: The Nun (7-9 Eylül ABD Box Office rakamları)

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ABD'de gişe beklentilerini aşan film, sadece The Conjuring markasının en iyi açılış yapan filmi olmakla kalmadı. Ayrıca geçen yıl önemli bir başarı elde eden It'in arkasından tüm zamanların en iyi ikinci eylül açılışı ve R-derecelendirmeli korku filmleri arasında en iyi ikinci açılış gibi payelere de erişmeyi başardı. Film üç günde dünya genelinde ise 131 milyon dolara ulaşmış durumda.