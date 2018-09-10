Tüm zamanların en iyi ikinci eylül ayı açılışı: The Nun (7-9 Eylül ABD Box Office rakamları)
The Conjuring'in yeni filmi olan The Nun, ilk hafta sonunda 53,5 milyon dolar hasılat elde ederek Box Office ABD'ye birinci sıradan giriş yaptı. İşte 7-9 Eylül 2018'de en çok izlenen yapımlar...
1
Karanlıkla Karşı Karşıya 1.5 milyon dolar
2
Alfa Kurt 2.5 milyon dolar
3
Operation Finale 3 milyon dolar
4
Christopher Robin 3.1 milyon dolar
5
Mission: Impossible Yansımalar 3.8 milyon dolar
6
Sundance'te prömiyerini yaptıktan sonra yılın öne çıkan yapımlarından olan Kayıp Aranıyor (Searching), 4,5 milyon dolarla beşinci sırada yer alan yapım oldu.
7
Beşinci hafta sonunda ilk beşe tutunmaya devam eden Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg), 6 milyon dolarla dördüncü sırada hafta sonunu kapattı.
8
Hafta sonunun bir diğer yeni filmi Jennifer Garner'lı İntikam Meleği (Peppermint) açılışını 13,3 milyon dolarla üçüncü sırada gerçekleştirdi.
9
Geride kalan son üç hafta sonunun lideri olan Crazy Rich Asians, vizyondaki dördüncü hafta sonunda 13,6 milyon dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.
10
ABD'de gişe beklentilerini aşan film, sadece The Conjuring markasının en iyi açılış yapan filmi olmakla kalmadı. Ayrıca geçen yıl önemli bir başarı elde eden It'in arkasından tüm zamanların en iyi ikinci eylül açılışı ve R-derecelendirmeli korku filmleri arasında en iyi ikinci açılış gibi payelere de erişmeyi başardı. Film üç günde dünya genelinde ise 131 milyon dolara ulaşmış durumda.