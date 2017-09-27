8 "BÜTÜN İNSANLARIN KARDEŞ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

İyi bir Beşiktaş taraftarı olan Kurtiz, takımı ve Çarşı gurubu için bir röportajında şu sözlerle bahsetmişti: "Biz dünyayı değiştirmek istedik ama olmadı, ama dünya da bizi değiştiremedi. Hayallerim var, ütopik dedikleri düşüncelerim var. İnsanlığın daha adil, güzel bir dünyada yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum. Bütün insanların kardeş olduğuna inanıyor, ırkları küçümsüyorum. Ben muhalifim, onun için Beşiktaş'ın Çarşı grubundan yanayım"