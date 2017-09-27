Tuncel Kurtiz aramızdan ayrılalı beş yıl oldu
ntv.com.tr
Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, arkasında yüzlerce film, tiyatro oyunu ve dizi bırakarak 27 Eylül 2013'de yaşama veda etmişti. Usta oyuncu ölümünün 5. yılında anılıyor.
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DÖRDÜNCÜ YILTuncel Kurtiz aramızdan ayrılışının 4.yılında sosyal medyada saygı ve sevgiyle anılıyor. Kurtiz mezarı başında da anılacak.
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1936 YILINDA DOĞDUTam adI Tuncel Tayanç Kurtiz olan usta oyuncu 1 Şubat 1936 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi.
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BİRÇOK İŞE İMZA ATTIKurtiz, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, senaristlik, yapımcılık ve seslendirme çalışmalarıda yaptı.
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KALP KRİZİ GEÇİRDİ27 Eylül 2013'de İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yuman Tuncel Kurtiz'in ölüm haberi; hayranları, yakınları, sanat dünyasını yasa boğmuştu.
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RAMİZ DAYIVefat etmeden önce 2009-2011 yılları arasında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştıkları 'Ezel' dizisindeki 'Ramiz Karaeski' karakterindeki 'Dayı' lakabıyla hafızalara yer edinmişti.
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BİRÇOK ÖDÜL ALDIBirçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
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MEZARI EDREMİT'TEKurtiz, 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.
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"BÜTÜN İNSANLARIN KARDEŞ OLDUĞUNA İNANIYORUM"İyi bir Beşiktaş taraftarı olan Kurtiz, takımı ve Çarşı gurubu için bir röportajında şu sözlerle bahsetmişti: "Biz dünyayı değiştirmek istedik ama olmadı, ama dünya da bizi değiştiremedi. Hayallerim var, ütopik dedikleri düşüncelerim var. İnsanlığın daha adil, güzel bir dünyada yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum. Bütün insanların kardeş olduğuna inanıyor, ırkları küçümsüyorum. Ben muhalifim, onun için Beşiktaş'ın Çarşı grubundan yanayım"