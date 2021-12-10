Tunceli Kent Müzesi Micheletti Award yarışmasında finale kaldı

Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, alevi ritüellerinin sergilendiği tek müze olduklarını, yarışmada da birincilik beklediklerini belirterek, "Bu, Avrupa’daki en prestijli ödüldür. 67 ülkenin müzeleri bu platforma başvurusunu yaptı ve kabul süreci başladı. Arkeloji ve etnografyanın yanında komple kenti anlatan bir müzeyiz. Yarışmada iddiamız, çok çeşitli olmamız ve 7 farklı sergimizin olmasıydı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve valiliğimiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğümüz çok güzel işler yapıyor" diye konuştu.