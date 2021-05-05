Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı

Türkiye’de en çok at, koç, koyun biçimli mezar taşlarının bulunduğu Tunceli’de devrilen tarihi mezar taşları yeniden ayağa kaldırıldı. 13 tarihi mezar taşının tescil işlemlerine başlanırken, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de başvuruda bulunulacağı belirtildi.

İHA 05.05.2021 - 10:28

Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 1
Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde bulunan 9 at biçimli, 3 sanduka formu ve bir de pehle tipi tarihi mezar, çevresel etkenlerden ötürü devrildi.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 2
Köylülerin durumu haber vermesi üzerine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan bölgede çalışma yapılması için Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Tunceli Müzesi ekiplerine talimat verdi.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 3
Bölgeye giden Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Uzman Arkeolog Özgür Şahin, köylülerle işbirliği halinde devrilen mezar taşlarını yeniden ayağa kaldırdı.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 4
18. yüzyıl başlarında yapıldığı belirtilen mezarların tescil çalışmalarına başlanırken, insan ve doğal etkenlere karşı korunması amacıyla bulunduğu bölgede tedbirler alınacağı belirtildi.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 5
Kentin tarihinin önemli kültür halkalarından biri olan mezar taşlarının tescil işlemi için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 6
Mezar taşlarının geçtiğimiz günlerde yere düştüğünü anımsatan köy sakinlerinden Ali Emir, “Yeniden ayağa kaldırıldığı için teşekkür ediyoruz. Benim çocukluğum burada geçti. Bunlar atalarımızın mezarlıkları. Geçmişe sahip çıkarak bunları gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Mezar taşlarına sahip çıkılması bizleri mutlu etti” dedi.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 7
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 8
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 9
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 10
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı - 11

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