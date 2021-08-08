Tunceli’nin dikkat çeken kaya konutları 'in delikleri' için ilk adım atıldı

İHA 08.08.2021 - 11:21
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş 'derviş hücreleri' ve 'in delikleri' olarak dillendirilen kaya odalar, arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor.
Geçmişi yüz yıllara dayandığı bilinen ancak tam yapılış tarihi öğrenilemeyen 3 katlı bir yapıyı anımsatan odalar doğal yaşamı akıllara getiriyor.
TURİZME KAZANDIRILACAK
Urartu dönemine ait olduğu bilinen tarihi mağaranın turizme kazandırılması için ilçe kaymakamlığı tarafından ‘Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor’ Projesi hazırlanmış ve onayı alınmıştı. Bu kapsamda Urartular tarafından yapıldığı bilinen ve ulaşım sorunu olan ‘in deliklerinin' turizme kazandırılması için yol, köprü ve diğer düzenleme çalışmaları başlatıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyerek saha koordinatöründen bilgi alan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, projenin tamamlanmasıyla çok önemli bir turizm kalkınmasını, hamlesini hayata geçeceğini kaydetti. Amaçlarının tarihi yapıyı hem bölgesel hem de ulusal çapta tanıtmak ve turizme kazandırmak olduğunu belirten Kaymakam Güder, ''Çemişgezek ilçemizin belki de en önemli tarihi varlığı olan halk arasında ‘İn delikleri’ olarak bilinen Urartu mağaralarını erişime, ulaşıma ve turizme kazandırmak için hazırladığımız ‘Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor’ Projesi onaylanmıştı. İnşaat ve yapım aşamasını başlattık ve şu anda köprü inşaatımız başlamış bulunmaktadır" dedi.
"AMAÇ TARİHİ YAPIYI TANITMAK"
"İnşallah hızlı bir şekilde köprü inşaatımızı ve akabinde ahşap yürüyüş yolları yapımını bitireceğiz. Daha sonra ise özel aydınlatma imalatımızı kuracağız" diyen Güder, "Göreve başladığım ilk günlerden itibaren en büyük hayalimiz olan bu tarihi varlığı bölgesel ve ulusal turizme açmak, kazandırmak için yapmış olduğumuz bu projeyi nihayete erdirmiş olacağız” dedi.