Tunceli’nin dikkat çeken kaya konutları 'in delikleri' için ilk adım atıldı

Çalışmaları yerinde inceleyerek saha koordinatöründen bilgi alan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, projenin tamamlanmasıyla çok önemli bir turizm kalkınmasını, hamlesini hayata geçeceğini kaydetti. Amaçlarının tarihi yapıyı hem bölgesel hem de ulusal çapta tanıtmak ve turizme kazandırmak olduğunu belirten Kaymakam Güder, ''Çemişgezek ilçemizin belki de en önemli tarihi varlığı olan halk arasında ‘İn delikleri’ olarak bilinen Urartu mağaralarını erişime, ulaşıma ve turizme kazandırmak için hazırladığımız ‘Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor’ Projesi onaylanmıştı. İnşaat ve yapım aşamasını başlattık ve şu anda köprü inşaatımız başlamış bulunmaktadır" dedi.