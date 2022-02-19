Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi

Eserlerin, Roma, Bizans, Osmanlı ve İslam dönemi ile Fransız sömürge dönemine kadar farklı birçok tarihsel döneme ait olduğunu kaydeden Mahfuz, “UNESCO’nun talebi ile Enstitüde, 2011yılından bu yana Tunus güvenlik güçleri ve gümrük muhafaza ekipleri ile çalışan el-Mahfuz Hücresi adında bir birim kuruldu. Bu birimin çalışmalarının sonucunda bu sergiyi yapacak eserlere ulaştık” dedi.