Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi

Tunus’ta son yıllarda tarihi eser kaçakçılarının elinden kurtarılan 374 eser için sergi düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 10:31

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 1

Ulusal Miras Enstitüsü ve Kültürel Mirası Canlandırma ve Geliştirme Ajansı tarafından başkent Tunus’ta bulunan Kültür Şehri’nde düzenlenen sergide, Tunus’ta yaşayan uygarlıklara ait 374 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 2

Ulusal Miras Enstitüsü Müdürü Fevzi Mahfuz, yaptığı açıklamada, sergilenen eserlerin 2012 ile 2019 yılları arasında ele geçirilen 40 binden fazla eserin arasından seçildiğini söyledi.

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 3

Eserlerin, Roma, Bizans, Osmanlı ve İslam dönemi ile Fransız sömürge dönemine kadar farklı birçok tarihsel döneme ait olduğunu kaydeden Mahfuz, “UNESCO’nun talebi ile Enstitüde, 2011yılından bu yana Tunus güvenlik güçleri ve gümrük muhafaza ekipleri ile çalışan el-Mahfuz Hücresi adında bir birim kuruldu. Bu birimin çalışmalarının sonucunda bu sergiyi yapacak eserlere ulaştık” dedi.

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 4

Kültürel mirasın bir ticaret metası olmadığının altını çizen Mahfuz, “Tunus’ta yaşayan farklı uygarlıkların kültürüne ışık tutan bu eserler kültürel zenginliğimizin birer parçası” diye konuştu.

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 5

Sergilenen eserler arasında, 20. Yüzyıla ait İbranice “Migula Astar” yazısı ile yazılmış bir el yazması ve Roma uygarlığına ait beyaz mermer bir heykel de bulunuyor.

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 6

“Mirasımız Paha Biçilmez Bir Zenginliktir” başlığıyla düzenlenen sergi, 11 Mart tarihine kadar devam edecek.

İşte diper kareler...

Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 7
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 8
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 9
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 10
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 11
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 12
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 13
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 14
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 15
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 16
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 17
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 18
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 19
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 20
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 21
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 22
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 23
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 24
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 25
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 26
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 27
Tunus’ta kaçakçıların elinden kurtarılan yüzlerce tarihi eser sergilendi - 28

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