Turgut Özal'ı Barış Kıralıoğlu canlandıracak (Cep Herkülü)
Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı ve başrolünde Hayat Van Eck'in rol aldığı Cep Herkülü filminde Turgut Özal'a Barış Kıralıoğlu hayat verecek.
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1Ayla ve Müslüm gibi gişede başarı elde eden filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yeni projesi Cep Herkülü'nün çekimleri devam ediyor.
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2İlk tanıtımı ve hazırlık görüntüleri de yayınlanan filmde ünlü sporcuyu Hayat Van Eck canlandıracak.
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3Filmde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ise son olarak İçerde dizisiyle ekranlarda boy gösteren Barış Kıralıoğlu hayat verecek.
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48. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getiriliş sürecini anlatmıştı: "İltica etmek istediği bilgisi babama geldi. Bunun üzerine biz de MİT mensupları ile beraber, tabi onlar o zaman Bulgar ajanları da Naim'in peşindeydi. Bizimkiler daha akıllı çıktı. Bir casusluk filmi olabilir bu, ajanlar savaşı diyelim."
Filmin 25 Ekim'de seyirciyle buluşması bekleniyor.
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Filmin 25 Ekim'de seyirciyle buluşması bekleniyor.
(Fotoğraf: Özal'a hayat verecek Barış Kıralıoğlu en sağda)