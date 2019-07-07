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Turgut Özal'ı Barış Kıralıoğlu canlandıracak (Cep Herkülü)

Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı ve başrolünde Hayat Van Eck'in rol aldığı Cep Herkülü filminde Turgut Özal'a Barış Kıralıoğlu hayat verecek.

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    Ayla ve Müslüm gibi gişede başarı elde eden filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yeni projesi Cep Herkülü'nün çekimleri devam ediyor.


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    İlk tanıtımı ve hazırlık görüntüleri de yayınlanan filmde ünlü sporcuyu Hayat Van Eck canlandıracak.


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    Filmde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ise son olarak İçerde dizisiyle ekranlarda boy gösteren Barış Kıralıoğlu hayat verecek.

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    8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getiriliş sürecini anlatmıştı: "İltica etmek istediği bilgisi babama geldi. Bunun üzerine biz de MİT mensupları ile beraber, tabi onlar o zaman Bulgar ajanları da Naim'in peşindeydi. Bizimkiler daha akıllı çıktı. Bir casusluk filmi olabilir bu, ajanlar savaşı diyelim."

    Filmin 25 Ekim'de seyirciyle buluşması bekleniyor.
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    Filmin 25 Ekim'de seyirciyle buluşması bekleniyor.

    (Fotoğraf: Özal'a hayat verecek Barış Kıralıoğlu en sağda)

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