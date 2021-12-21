Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor

Müze ziyaretçilerinin genellikle gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu belirten Atmaca, "Müzemiz, tematik bir müze olduğu için özellikle kültür turizmine meraklı yabancı turistlerin ve yürüyerek İstanbul'u gezmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Pandemi öncesi 235 bin gibi bir sayıyla İstanbul'da ilk 5'e girerek yılı kapattık. Rusya, İngiltere ve İtalya'da deniz, denizcilik ve donanma müzeleri var. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki müzemiz, 13. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar her tip donanma veya denizcilikle ilgili objeyi barındırıyor. Bu açıdan dünyadaki çeşitlilik anlamında en zengin müze diyebiliriz" dedi.