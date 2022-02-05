Türk fotoğrafçı Aytek Çetin'e Avustralya'dan Yılın Manzara Fotoğrafçısı ödülü: Kapadokya ve Niğde Aladağlar

Aytek Çetin'in, Kapadokya'dan 2, Niğde Aladağlar'dan 1, Gürcistan Dağları'ndan 1 olmak üzere 4 fotoğrafı da en iyi 101 fotoğraf arasına girdi. Tekin'e, 'Yılın Manzara Fotoğrafçısı' ödülü verildi.



'VAZGEÇMEDİM, KAZANDIM'



Ankara'da yaşayan Tekin, 8 yıldır düzenlenen yarışmaya 3 yıldır katıldığını belirterek, "En iyi 4 fotoğraf seçiliyor ve benim fotoğrafların en iyi 4 fotoğraf seçildi. 4 bin 500 fotoğrafın arasından ben dünyada yılın manzara fotoğrafçısı seçildim. Bunun için gereken kriterler ise profesyonel ya da amatör sizin jüriyi etkilemeniz gerekiyor. Dikkat ettikleri konular ise fotoğrafçı, fotoğraflarını hangi perspektifte yakalamış, sıradanlıktan uzak, özel, o ruh halini fotoğraflarına aktarabilen, yansıtabilenleri seçmekte karar kılmışlar. 2019'da sadece en iyi 101 fotoğrafın arasına Karadeniz Kaçkar Dağları'nda çektiğim fotoğraf girmişti, 2020'de en iyi 101 fotoğraf arasına Kapadokya fotoğrafım girmiştim. Vazgeçmedim, kazanabileceğimi düşündüğüm için tekrar girdim. Bu kez 4 fotoğrafım da en 101 arasına girdi ve 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldum" dedi.





