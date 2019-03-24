Türk İşi Dondurma'ya İngiltere'den tam not
ntv.com.tr
Londra Türk Filmleri Haftası’nın ilk etkinliği olarak İngiltere’de sektör temsilcileri ve basın mensuplarına gösterilen “Türk İşi Dondurma” tam not aldı. Film, önümüzdeki haftalarda İngiltere’yle birlikte Avrupa’da da vizyona girecek.
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Bu yıl Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından ikincisi düzenlenen Londra Türk Filmleri Haftası’nın açılışını Can Ulkay’ın yönettiği “Türk İşi Dondurma” yaptı. 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek haftanın ilk etkinliği ve açılış filmi olarak sektör temsilcileri ile İngiliz basınına gösterilen film sonrası, FIBRESCI üyesi gazeteci Philip Bergson moderatörlüğünde soru cevap yapıldı. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de Türk İşi Dondurma ekibini yalnız bırakmadı.
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Regent Street Cinema’da Yönetmen Can Ulkay, İngiliz aktör Will Thorp’la beraber, Will Thorp’la beraber, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Carl Warthon’ın katıldığı söyleşide filmden çok etkilendikleri söyleyen gazeteciler, İngiltere’de de bir an önce vizyona girmesi için çalışmalara başlanmasını istediler.
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Konusundan güçlü prodüksiyona, müziklerinden görüntü yönetimine, oyunculuğa, dekor ve kostümlere kadar izleyenlerden tam not alan Türk işi Dondurma, savaşın en acımasız yönünün altını çizen Ayla’nın yurtdışı gösterimlerine denk bir iz bıraktı. Anzak askerlerini savaşa katılmaya zorlayan ve filmin kötü karakteri Will Thorp da soru yağmuruna tutuldu.
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Avustralya’da yaşayan dondurmacı ve deveci iki Türk’ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma, tek istedikleri ülkelerine dönmek olan iki yakın arkadaşın yaşadığı çıkmaza odaklanıyor. Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun başrolleri paylaştığı filmde Anzak askerlerinin ülkemiz topraklarına geleceğini haber alan Dondurmacı Mehmet ve Deveci Ali’nin vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya’da yaşadıkları hüzünlü ama mizah unsurları barındıran mücadelelerini beyaz perdeye taşıyor.
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Türk işi Dondurma, Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “2. Türk Filmleri Haftası” kapsamında 28 Nisan tarihinde yine Regent Street Sinema’da sinemaseverlerle buluşacak.
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Dijital Sanatlar’ın Yapımcılığını üstlendiği Türk İşi Dondurma, önümüzdeki haftalarda İngiltere’yle birlikte Avrupa’da da vizyona girecek.
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7İşte Türk İŞi Dondurma filminin İngiltere gösteriminden yansıyanlar...
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