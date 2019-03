Türk İşi Dondurma'ya İngiltere'den tam not

Regent Street Cinema’da Yönetmen Can Ulkay, İngiliz aktör Will Thorp’la beraber, Will Thorp’la beraber, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Carl Warthon’ın katıldığı söyleşide filmden çok etkilendikleri söyleyen gazeteciler, İngiltere’de de bir an önce vizyona girmesi için çalışmalara başlanmasını istediler.