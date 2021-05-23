Türk kahvesinin tarihi Ukrayna'da gösterilecek belgeselle anlatılacak

Kahvenin hikayesini tanıtmak amacıyla Safranbolu'ya gelen Ukrayna'nın 1+1 televizyon kanalından sunucu Nelly Kovalska, muhabir Igor Netudykhatkin ve kameraman Roman Kriukov, Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan, 2 yılda binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiği müzede çekim yaptı.

"SAFRANBOLU'DA ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIK"

Muhabir Igor Netudykhatkin, Safranbolu'da çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

Ukrayna'da kahvenin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Netudykhatkin, "Projemizin amacı, Ukrayna'da Türk kahvesinin hikayesini anlatmak. Bizim için burada bulunmak heyecan verici. Müzede çeşitli kahve fincanları ve değirmenleri gördük. Çok mutluyuz" dedi.

Netudykhatkin, Safranbolu'da bulunmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, müzede kahveyle ilgili çok şey öğrendiklerini kaydetti.