Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi açılıyor

Özcan, müzede şehitlerin anılarının yaşatıldığı bir bölümün de olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu ülke için canını veren, bayrağımıza rengini veren, kanlarını akıtan şehitlerimizi de tabii ki unutmadık. Ailelerimizin gönderdiği manevi değeri olan şehitlerimizin kişisel eşyalarıyla şehitler alanı oluşturduk. Gerçekten insanı duygulandıran, gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir alan. Böylelikle aslında onlara da bir anlamda vefamızı göstermiş olduk. Ayrıca bu alanda 15 Temmuz şehitlerimizi de unutmadık. Onları anlatan bir prodüksiyonumuz var. Teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar şehit olan personelimizi anma adına ayrıca prodüksiyonumuz var. Maneviyatı çok yüksek bir alan. Umarım vatandaşlarımız da bizler gibi düşünürler."

İşte müzeden diğer kareler...