Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı

Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.





