Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.12.2021 - 15:30
Sanatçı Faruk Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.
Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
FARUK TINAZ KİMDİR?
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.
Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.
Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.
Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.
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