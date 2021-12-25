Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.12.2021 - 15:30

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sanatçı Faruk Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 2

Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.


Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 3

Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 4

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.


Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 5

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.


Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 6

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.
Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 7

İşte diğer kareler...

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 8
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 9
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 10
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 11
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 12
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 13
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı - 14

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