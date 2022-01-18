Türk Tarih Kurumu (TTK) Kütüphanesi 205 bin 875 esere ev sahipliği yapıyor

TTK Kütüphanesinin mikrofilm koleksiyonuna da değinen Uysal, "Ermeni konusunda yurt dışındaki arşivlerin mikrofilmleri, mikrofişleri mevcut. Mikrofilm en uzun ömürlü materyal. O nedenle master kopya mikrofilm olarak saklanıyor. Ama araştırmacıların kullanmalarına kolaylık sağlamak için dijitale aktarılıyor" diye konuştu.



