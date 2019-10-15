Türk tiyatrosunun son meddahı Erol Günaydın'ın ölümünün 7. yıldönümü

Ailesinin ve öğretmenlerinin kızmasına rağmen tiyatro yapmaktan vazgeçmeyen başarılı oyuncu, ABD'den dönen genç yönetmen Haldun Dormen'in ilk oyuncusu oldu. Dormen Tiyatrosu'nun açılışında yer alan ve Haldun Dormen ile birçok oyun sahneleyen Günaydın, Philip King'in Papaz Kaçtı isimli oyunuyla 1955'te profesyonel oyunculuğa başladı. Sanatçı, Kadıköy'deki Süreyya Sineması'ndaki oyunla bir yıldız olduğunu kanıtladı.

Günaydın, 1956'da Muhsin Ertuğrul'un yöneticiliğini yaptığı Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında rol aldı. Ağrı'da bir süre öğretmenlik yapan usta oyuncu, bir turne sırasında İzmir'de eşi Güneş ile tanıştı.