Türkan Şoray: Sinema edebi kağıtların görselliğe dökülmüş hali

Röportajda, sinema kariyeri boyunca melodramdan toplumsal gerçekçiliğe toplam 17 film çevirdiği yönetmen Atıf Yılmaz'la da çalışmanın olağanüstü olduğunu dile getiren usta oyuncu, şöyle devam etti: "Çünkü Türk sinemasının en iyi yönetmenlerindendi. İlk filmimiz 1969'da çektiğimiz 'Kölen Olayım'dı. Bu filmin setinde tanıştık. Sette yönetmen ve oyuncu olarak iletişimimiz çok iyiydi. Zaten sinemanın dışında da dostluğumuz sürdüğü için beni çok iyi tanıyordu. Yani oyun sırasında benden ne alabileceğini çok iyi biliyordu. Performansımın nasıl olacağını, o sahneyi nasıl çekeceğimizi, jestlerimi ve mimiklerimi ezberlemişti. Beni yakında tanımasının sette çok faydası oldu. Onun setinde mizanseni hemen kavrayabiliyordum. Olağanüstü mizansenler kuruyordu. Zaten ustalığı da oradan geliyordu. Zaman zaman çekeceğimiz bazı sahneler üzerine münakaşa ettiğimiz de oluyordu. Ama sonunda ortak noktayı buluyorduk. Benim için özel bir insandır. Atıf Yılmaz'ın adını duyduğum zaman zaten projenin ne olduğuna bakmadan hemen kabul ediyordum. Ben de herhalde onun tercih ettiği oyunculardan birisiydim."