Türkiye Film Komisyonu, sektörün dikkatini Kapadokya'ya çekmek için çalışıyor

Yardımcı, milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin zamanla yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan ilginç kaya oluşumlarının Kapadokya'yı diğer turizm destinasyonlarından ayrı bir konuma getirdiğini belirtti.

Sinema dünyasının turizm alanlarının tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yardımcı, "Türkiye Film Komisyonu'nun amacı, Türkiye'yi dünyada tanınan bir film lokasyonu yapabilmektir. Bu nedenle ülkemizi, 10 yıldır yurt dışında Hollywood'dan Bollywood'a kadar birçok film festivaline katılarak tanıtıyoruz" dedi.