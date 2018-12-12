Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler
ntv.com.tr
2018 yılında Türkiye’de en çok hangi şarkılar çalma listelerine eklendi, hangi şarkılar paylaşıldı, yaş grupları ve aylara göre hangi sanatçılar öne çıktı, kimler bu yıl en çok yeni takipçi elde etti? 2018, en çok dinlenen şarkıcı Ezhel'in yılı oldu. İşte Spotify’a göre Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler...
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1
Türkiye’de 2018 yılında çalma listelerine en çok eklenen şarkılar
1.Geceler – Ezhel
2.Heyecanı Yok – Gazapizm
3.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
4.İmkansızım – Ezhel
5.Hiç Işık Yok – No.1
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2
Türkiye’de 2018 yılında en çok paylaşılan şarkılar
1.Boş Gemiler – Yüzyüzeyken Konuşuruz
2.Dinle Beni Bi' – Yüzyüzeyken Konuşuruz
3.Mary Jane (Radio Edit) – Burry Soprano
4.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
5.Bodrum – Yüzyüzeyken Konuşuruz
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3
2018 yılında Türkiye’de yaş gruplarına göre en çok dinlenen şarkılar
0 –17: Ezhel – Geceler
18 – 24: Ezhel – Geceler
25 – 29: Ezhel – Geceler
30 – 34: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
35 – 44: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
45 – 54: Young Thug & Camila Cabello – Havana
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4
2018 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de her ay en çok dinlenen sanatçılar
Ocak – Ezhel
Şubat – Ezhel
Mart – Edis
Nisan – Ezhel
Mayıs – Ezhel
Nisan – Ezhel
Mayıs – Ezhel
Haziran – Ezhel
Temmuz – Ezhel
Ağustos – Ezhel
Eylül – Ezhel
Ekim – Ezhel
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5
Spotify’da 2018 itibariyle Türkiye’de en çok takipçisi olan sanatçılar
Sezen Aksu
Tarkan
Sıla
Ahmet Kaya
Rihanna
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Spotify’da 2018 yılında Türkiye’de en çok yeni takipçi edinen sanatçılar
- Sezen Aksu
- Tarkan
- Ezhel
- Ahmet Kaya
- Sıla