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Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler

ntv.com.tr

2018 yılında Türkiye’de en çok hangi şarkılar çalma listelerine eklendi, hangi şarkılar paylaşıldı, yaş grupları ve aylara göre hangi sanatçılar öne çıktı, kimler bu yıl en çok yeni takipçi elde etti? 2018, en çok dinlenen şarkıcı Ezhel'in yılı oldu. İşte Spotify’a göre Türkiye’de 2018’de müziğe dair bilinmeyenler...

  • 1

    Türkiye’de 2018 yılında çalma listelerine en çok eklenen şarkılar

    Türkiye’de 2018 yılında çalma listelerine en çok eklenen şarkılar

    1.Geceler – Ezhel

    2.Heyecanı Yok – Gazapizm

    3.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki

    4.İmkansızım – Ezhel

    5.Hiç Işık Yok – No.1

  • 2

    Türkiye’de 2018 yılında en çok paylaşılan şarkılar

    Türkiye’de 2018 yılında en çok paylaşılan şarkılar

    1.Boş Gemiler – Yüzyüzeyken Konuşuruz

    2.Dinle Beni Bi' – Yüzyüzeyken Konuşuruz

    3.Mary Jane (Radio Edit) – Burry Soprano

    4.Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki

    5.Bodrum – Yüzyüzeyken Konuşuruz

  • 3

    2018 yılında Türkiye’de yaş gruplarına göre en çok dinlenen şarkılar

    2018 yılında Türkiye’de yaş gruplarına göre en çok dinlenen şarkılar

    0 –17: Ezhel – Geceler

    18 – 24: Ezhel – Geceler

    25 – 29: Ezhel – Geceler

    30 – 34: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek

    35 – 44: Emrah Karaduman & Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek

    45 – 54: Young Thug & Camila Cabello – Havana

  • 4

    2018 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de her ay en çok dinlenen sanatçılar

    2018 yılının ilk 10 ayında Türkiye’de her ay en çok dinlenen sanatçılar

    Ocak – Ezhel

    Şubat – Ezhel

    Mart – Edis

    Nisan – Ezhel

    Mayıs – Ezhel

    Nisan – Ezhel

    Mayıs – Ezhel

    Haziran – Ezhel

    Temmuz – Ezhel

    Ağustos – Ezhel

    Eylül – Ezhel

    Ekim – Ezhel

  • 5

    Spotify’da 2018 itibariyle Türkiye’de en çok takipçisi olan sanatçılar

    Spotify’da 2018 itibariyle Türkiye’de en çok takipçisi olan sanatçılar

    Sezen Aksu

    Tarkan

    Sıla

    Ahmet Kaya

    Rihanna

  • 6

    Spotify’da 2018 yılında Türkiye’de en çok yeni takipçi edinen sanatçılar

    Spotify’da 2018 yılında Türkiye’de en çok yeni takipçi edinen sanatçılar
    1. Sezen Aksu
    2. Tarkan
    3. Ezhel
    4. Ahmet Kaya
    5. Sıla
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