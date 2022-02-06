Türkiye’de eşi benzeri olmayan tespih: 9 usta 7 ay çalışarak yaptı

“ÜLKEMİZİ TESPİH VE AHŞAP SANATINDA DAHA İYİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Türkiye’yi tespih ve ahşap sanatında daha iyi temsil etmek istediklerine işaret eden Ekşioğlu, şöyle konuştu:

“Gerek tespih sevenler arasında gerek koleksiyoncular arasında gerekse sanat camiasında bir hayli bu tespihimiz ilgi gördü. Nasip olursa yapacağımız daha farklı daha yeni projelerle kendimiz bunların AR-GE çalışmalarını yapmaya başladık. Ülkemizi bu noktada daha iyi temsil etmek istiyoruz. Hem de sanat alanında Türk gençliğinin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz.”

Tespihin iyi bir koleksiyonere gitmesini arzu ettiğini söyleyen Ekşioğlu, "Değerini bilecek birisine gitmeli. Çünkü bundan 50-60 yıl sonra birinin eline geçtiğinde sapsağlam bir şekilde burada görmüş olduğunuz gibi kalmasını istiyoruz. İlk eserimiz olduğu için tabii ki biraz aramızda duygusal bağ var. O yüzden değerini bilecek bir kişiye giderse neden olmasın, tabii ki satmayı düşünebiliriz” dedi.