Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları)

Haberler 09.11.2021 - 08:16
Eternals, Türkiye'de ilk hafta sonunda 114 bin 131 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine birinci sıradan giriş yaptı.
Eternals böylelikle pandemi sonrası gösterime giren diğer MCU filmleri Black Widow ve Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'i açılış performansı anlamında geride bırakmış oldu.
Pandemi süreci değerlendirildiğinde; Eternals, Venom: Let There Be Carnage ve Hızlı ve Öfkeli 9'un arkasında en iyi üçüncü açılışa imza attı.
Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Dune, 44 bin 88 seyirciyle ikinci sırada yer aldı.
Venom: Let There Be Carnage ise dördüncü hafta sonunu 33 bin 14 seyirciyle üçüncü sırada kapattı.