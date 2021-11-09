Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları)

Eternals, ABD'nin ardından Türkiye'de de vizyona girdiği ilk haftada zirveye yerleşti. Film gösterimdeki ilk üç gününde 114 bin 131 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu.

Haberler 09.11.2021 - 08:16

Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları) - 1

Eternals, Türkiye'de ilk hafta sonunda 114 bin 131 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye hafta sonu listesine birinci sıradan giriş yaptı.


Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları) - 2

Eternals böylelikle pandemi sonrası gösterime giren diğer MCU filmleri Black Widow ve Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'i açılış performansı anlamında geride bırakmış oldu.


Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları) - 3

Pandemi süreci değerlendirildiğinde; Eternals, Venom: Let There Be Carnage ve Hızlı ve Öfkeli 9'un arkasında en iyi üçüncü açılışa imza attı.


Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları) - 4

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Dune, 44 bin 88 seyirciyle ikinci sırada yer aldı.


Türkiye'de gişenin yeni lideri: Eternals (7-9 Kasım Box Office Türkiye rakamları) - 5

Venom: Let There Be Carnage ise dördüncü hafta sonunu 33 bin 14 seyirciyle üçüncü sırada kapattı.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER