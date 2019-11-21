Schliemann'a yaptıklarının ahlaki ve etik açından daha sonra çok daha karmaşık bir hale geldiğini kaydeden Fitton, "Eserler Atina'daydı, ölümünün ardından aralarında sergide gördüğünüz çömleklerin de olduğu büyük bir koleksiyon bıraktı ve bunlar vatandaşı olduğu Almanya'ya, Berlin'e bağışlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rus askerleri Berlin'e girdiğinde altın bazı parçalar, mücevherler Moskova'ya, Rusya'ya götürüldü. Önce kayboldular, 1990'larda yeniden ortaya çıktılar. Dolaysıyla bu eserlerin nerede olması gerektiği konusunda oldukça karmaşık etik bir soru var ortada" diye konuştu.



