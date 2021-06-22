Türkiye'den Eurovision adımı

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali verdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıkladı.

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22.06.2021 - 09:49

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini duyurdu.







Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" dedi.







TÜRKİYE’NİN EUROVİSİON TARİHİ Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.



Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu.







1975, Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika



Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu.



1980, Ajda Pekkan - Petrol



1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda-Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye’nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.



1988, Mazhar-Fuat-Özkan – Sufi



Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaştı. MFÖ ise 15. oldu.



1990, Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim



5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kayahan 17. oldu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.







1997, Şebnem Paker - Dinle



Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile kazandı.



2000, Pınar Ayhan - Yorgunum Anla



Türkiye ilk defa yarı İngilizce bir şarkıyla katıldı ve 10. oldu.



2003, Sertab Erener – Everyway That I Can



2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu.



2004, Athena - For Real



Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.







2007, Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim



2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.’lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.



2008, Mor ve Ötesi – Deli



Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmada 7. oldu.



2009, Hadise – Düm Tek Tek



Favoriler arasında gösterilen Hadise yarışmada 4. oldu.







2010, maNga - We Could Be The Same



Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.



2012, Can Bonomo – Love Me Back



Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla 112 puan alarak 7’nci oldu.

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