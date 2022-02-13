Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu

Araştırma şirketinin bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “En sevilen Türkçe Aşk Şarkısı” araştırmasına ilişkin anketin sonucunda Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısı zirvede yerini aldı. İşte listede yer alan diğer aşk şarkıları...

Haberler - DHA 13.02.2022 - 10:11

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu - 1

Sevgililer Günü yaklaşırken planlar ve hediyeler kadar romantik şarkılar da önem kazanıyor. Bazı şarkılar üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmiyor, tam tersine durdukça demleniyor. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikiyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, Gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17,9 oranla birinci sırada yerini aldı.

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu - 2

Araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9,4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı 7,7 ile yerleşti.

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu - 3

Tüm zamanların en sevilen diğer Türkçe aşk şarkıları şöyle sıralandı:

Yüzde 7,7 - Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur Mu

Yüzde 5,1 - Tarkan - Beni Çok Sev

Yüzde 4,7 - Sema - Fikrimin İnce Gülü

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu - 4

Yüzde 4,3 - Nilüfer - Ta Uzak Yollardan

Yüzde 4,3 - Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol

Yüzde 3,8 - Neşe Karaböcek - Damarımda Kanımsın

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu - 5

Yüzde 3,8 - İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine Yüzde 3,4 - Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu - 6

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı ise Whitney Houston'ın 'I Will Always You'su olmuştu.

Listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer alıyor.

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