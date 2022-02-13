Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu

Haberler - DHA 13.02.2022 - 10:11
Sevgililer Günü yaklaşırken planlar ve hediyeler kadar romantik şarkılar da önem kazanıyor. Bazı şarkılar üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmiyor, tam tersine durdukça demleniyor. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikiyor.
Araştırma şirketi Areda Survey, Gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17,9 oranla birinci sırada yerini aldı.
Araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9,4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı 7,7 ile yerleşti.
Tüm zamanların en sevilen diğer Türkçe aşk şarkıları şöyle sıralandı:
Yüzde 7,7 - Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur Mu
Yüzde 5,1 - Tarkan - Beni Çok Sev
Yüzde 4,7 - Sema - Fikrimin İnce Gülü
Yüzde 4,3 - Nilüfer - Ta Uzak Yollardan
Yüzde 4,3 - Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol
Yüzde 3,8 - Neşe Karaböcek - Damarımda Kanımsın
Yüzde 3,8 - İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine Yüzde 3,4 - Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı ise Whitney Houston'ın 'I Will Always You'su olmuştu.
Listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer alıyor.