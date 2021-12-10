Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu

YAŞ GRUPLARINA İZLEME ORANLARI

Türkiye'de ve bütün dünyada da yaş ilerledikçe ortalama televizyon izleme süresi arttığını anlatan Güleryüz, Türkiye'de günlük ortalama sürelere göre 55 yaş üzeri grubun 6 saat 11 dakika ile en yüksek televizyon izleme süresine sahip olduğunu dile getirdi.

Güleryüz, 45-54 yaş grubunun 5 saat 6 dakika ile en çok televizyon izleyen ikinci yaş grubu olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: "Diğer gruplara göre en az televizyon izleyen yaş grubu ise 12-19'dur. Bu grubun daha az televizyon izlemesinde okulda oldukları süreler etkili olmaktadır. Televizyon izleme ölçümleri kapsamında genç yetişkinler dediğimiz 15-34 yaş grubunun izlemelerinin azaldığı yolunda bir hipotez var. Bu grubun dijital mecralarda çok zaman geçirdiğine dair kanaatler var. Bizim verilerimiz bunun böyle olmadığını ortaya çıkarıyor. Verilere göre bu yaş grubunun ortalama izlemesi 3 saat 37 dakika ve önceki yıllara göre 19 dakika artış göstermiş durumda. Genç yetişkinler grubu dünyada da 6 dakika artarak 2 saat 54 dakika ortalamaya ulaşmış durumda."