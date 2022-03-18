Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında

Eseri izlemeye gelen Yasemin Özçelik ise çok şaşırtıcı bir eseri izlemenin keyfini yaşadığını ifade ederek, "Kuklalı bir gösteri olduğunu duyunca farklı bir şey beklemiştim. Kocaman kuklaları bekliyorduk. Bu şekilde bedenlerine asılı bir şekilde kukla olacağını hiç düşünmemiştim ama tamamı ile o hissi geçirdiler" diye konuştu.