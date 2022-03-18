Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında

Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde, Türkiye'nin ilk kukla operası olan Madama Butterfly Operası dünya prömiyerini sahnelerken, sanatseverlerden tam not aldı.

Haberler - DHA 18.03.2022 - 10:38

Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında - 1

Devlet ve Balesi’nde, Türkiye'nin ilk kukla operası olan Madama Butterfly Operası, seyirci ile buluştu.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olarak sahnelendi.

Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında - 2

Madama Butterfly Kukla Operası'nın rejisörlüğünü Melih Öztürk, koreografisini MDOB Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini Anıl Aydın, anlatıcılığını ise Yusuf Ziya Büyükaslan üstlendi.

Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında - 3

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen, oynatıcı ile birlikte hareket eden büyük boy kuklalar ile gerçekleştirilen kukla opera, Türkiye ve dünyada bu tip kukla tekniği ve tüm karakter ve koronun kukla olması ile bir ilk oldu.

Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında - 4

Eseri sahneye taşıyan rejisör Melih Öztürk, zorlu ve deneysel bir çalışmayı tamamlamanın mutluluğun yaşadıklarını belirterek, "Seyirci çok güzel bir tepki verdi. Bu sonucu bekliyorduk ama çok daha mutlu olduk. Çünkü çok beğenildi. Aldığımız tepkilerle kukla ile opera Türkiye'de tuttu diyebilirim" dedi.

Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' seyirci karşısında - 5

Eseri izlemeye gelen Yasemin Özçelik ise çok şaşırtıcı bir eseri izlemenin keyfini yaşadığını ifade ederek, "Kuklalı bir gösteri olduğunu duyunca farklı bir şey beklemiştim. Kocaman kuklaları bekliyorduk. Bu şekilde bedenlerine asılı bir şekilde kukla olacağını hiç düşünmemiştim ama tamamı ile o hissi geçirdiler" diye konuştu.

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