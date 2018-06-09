Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü’nde festivale izin yok
Eşsiz güzelliğe sahip Salda Gölü’nün koruma altındaki beyaz kumullarında gençlik festivali düzenleneceği söylentileri tartışma konusu oldu. Burdur Valiliği Yeşilova'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali uygun bulunmadı.
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nde yapılması planlanan festival ile ilgili karar verildi. Burdur Valiliği Salda Gençlik Festivali uygun bulunmadı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Burdur Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede, "Yeşilova ilçesi Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından 29 Haziran- 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında 'Salda Gençlik Festivali' adı altında bir festival düzenlenmek istenilmiştir. Yeşilova Kaymakamlığınca konu ile ilgili başvurunun Valiliğimize intikal ettirilmesi üzerine ilgili kurumların görev alanlarına ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında yerinde yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahallinin 2'nci derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik - Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer aldığı, etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj- sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği ve tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesine olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önüne alınarak, festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir" denildi.
İşte Festival hakkında daha önce yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar...
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2Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nde 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Salda Gençlik Festivali'nin, gölün koruma altındaki beyaz kumulların olduğu bölgede yapılacağı ve doğal alanlara zarar vereceği endişesi yaşanıyor.
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3Festivalin göle zarar vermeyecek bir noktada düzenleneceğini belirten Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, Salda Köyü Muhtarı Ömer Türkmen ve festivalin düzenleyici firması sahibi Haluk Özer konu hakkında konuştu.
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4Festivalin düzenleneceği alanın halk plajının yakınındaki göle 500 metre uzakta olduğunu söyleyen Başkan Nuri Özbek, bazı doğaseverlerin festivalin Maldivler Plajı'nda olacağını düşündüğünü belirterek, "Ama orada değil. Ben doğacılardan daha çok doğacıyım belki. Festival düzenlenecek yer halk plajının olduğu yerde ve gölden 500 metre yukarıda. Göle hiçbir zarar vermeyecek bir yerde. Araçlar için otopark alanı ayırdık. 200 tane tuvalet aldık. Soyunma kabinleri, çöp toplama alanları. Güvenlik ve temizlik şirketleriyle anlaşmalar yaptık. Gece gündüz 4 günlük festivalde orada olacağız ve tabii ki hiçbir zaman gölün zarar görmesini istemiyoruz ve bunu sağlayacağız" dedi.
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5Festivalde gölün doğal yapısına zarar verileceği yönünde imalarda bulunulduğunu hatırlatan Özbek, "Ben hiçbir zaman gölün doğal yapısının zarar görmesini istemiyorum ve festival yapacağımız alandaki etkinlikler de göle zarar vermeyecek nitelikte. Çünkü göl epey bir uzakta kalacak. Tabi festivalde insanlar göle girebilecek. Zaten bu yıl 500 bin kişi gelecek ve bunun en az 400 bini göle girecektir. Gölün yüzmeyle zarar göreceğini de düşünmüyorum. Hem de soğuk olduğu ve gölün zengin mineral yapısı nedeniyle burada koli basili üretmemektedir" dedi.
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6Salda Gölü'nün su kaybının önlenmesi için Türkiye'de kabul görmeyen ama Avrupa Birliği'nde kabul görmüş projesi için çevrecilere destek vermeleri çağrısında da bulunan Özbek, "Kuraklık nedeniyle çekilme var ve 30 metreye yaklaştı. Bu sene de kurak gitti. Barajlar, buharlaşma ve gölü besleyen kaynakların da azalmasıyla su azalıyor. Bizim yaylada Dalaman Çayı'nın çıkış noktası var ve onların kışın kullanmadığı dönemlerde bu suyun Salda'ya akıtılmasını istiyorum. 4-5 ay yapılırsa hem Salda hem de Gölyar, Gencali, Yarışlı ve Burdur gölleri dolacaktır. Esasında gölleri korumak için en önemli projelerden biridir. Ben doğaseverlere buradan sesleniyorum, Salda Gölü'nü seviyorlarsa bizim bu projemize destek versinler, bu projeyi gerçekleştirelim" dedi.
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7Gölün Maldivler kısmının Salda Köyü'ne ait olduğunu beliren Özbek, "Beyaz kumun üzerinde ateş yakılıyor, araçlarla giriliyordu. Yetki alanımızın dışında olmasına rağmen kum üzerinde oluşan siyahlıkları düzelttik, her gün çöpleri aldırıyoruz. Artık araç girişine de kapatıldı. Halk plajında da araçla girilmesin diye daha önceki yıllarda tümsek oluşturulmuştu. Ama savcılığa şikayet oldu ve kaldırmak zorunda kaldım. Yetki karmaşası var. Kaldırtan savcılık. Savcılık ve kaymakamlığa yeniden dilekçe verdik bir ay kadar önce ve araç girişine kapatmak için izin verilmesini bekliyoruz. Bayramdan sonra burada yüzlerce araba olacaktır" dedi.
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8Festivalin 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında ve halk plajına yakın, gölden 500-600 metre uzakta çayırlık bir alanda yapılacağını belirten organizasyon şirketinin sahibi Haluk Özer, festivalin içeriğinin daha çok sosyal sorumlulukla eğlenceyi birleştirmek üzerine olduğunu söyledi.
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9Genç neslin bulunduğu yeri kirletmeden, pisletmeden eğleneceği bir festival planlandığını belirten Özer, "Festival alanının sit alanı olduğu, Maldivler Plajı olduğu söyleniyor ama Maldivler'e 4.5 km, göle de 500-600 metre uzaklıkta. Alanımız tamamen çayır ve ağaçlık. Sosyal sorumluluk stantlarımız ve 600 kişilik sosyal sorumluluk ve saha ekibiyle insanlar geldiğinde çevreci, girişimci bir nesil organizasyonu olduğunu fark edecekler" dedi.
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