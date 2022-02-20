Türkiye'nin Mavi Mirası'nda yeni keşif 'Rodos batığı' oldu

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKMA PROJESİ

Harun Özdaş, Fethiye Körfezi'ndeki bir diğer buluntunun da demirleme alanı olduğunu, yüzden fazla çapanın bulunduğu bölgenin 4 bin yıllık kullanıma işaret ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in 2021-2030 yılları arasını 'Okyanus On Yılı' olarak ilan etmesiyle, denizlerde yapılacak bilimsel çalışmaların öneminin her boyutuyla artacağını söyleyen Özdaş, "Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Ege kıyılarında yaklaşık 40 batığın tespit edilerek kayıt altına alındığına da işaret etti.