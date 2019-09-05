Türkiye'nin Oscar adayı Aslı filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu: Temelinde görünmez bağlılığın hikayesi var

Filmin hazırlık ve çekim aşamasının 7 ay sürdüğüne işaret eden yönetmen, şunları kaydetti: "Aslı filmi benim ilk dijital filmim. Bundan önceki filmlerim hep 35 milimetre çekilmişti. Açıkçası benim için teknik anlamda bilinmezliklerle dolu bir süreçti. Birçok yeni şey öğrendim. Öte yandan filmin tamamına yakını pencereleri reel mekana bakan bir platoda çekildi. Bu da benim için bir ilkti. Bununla birlikte 7 aylık bir bebekle (Almina Kavcı) çalışmak, beraber olmak da benzersiz bir deneyimdi benim için. Oyuncularım, başta Kübra Kip olmak üzere büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Çünkü neredeyse tüm zamanımızı bebek oyuncunun ritmine göre uydurmak durumundaydık."

Semih Kaplanoğlu, filmin Oscar yolculuğunu ise şu sözlerle değerlendirdi: "Daha önce 2010’da 'Bal' ile Oscar deneyimim oldu. O dönemki yabancı Oscar kurulunun yöneticisi 'Bal’ın ilk beşe çok yaklaştığını söylemişti. Belki bu sefer bir sonuç alırız. Olursa eğer, ilk kez bir Türk filmi ilk beşe girmiş olacak. Bütün ekip olarak bu konuda hem ortak yapımcımız, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de yurt dışındaki dağıtım ve tanıtım şirketleri ile koordine bir şekilde çalışıyoruz. Doğrusu ben şimdiye kadar seyircileri hiç yabancı-yerli diye algılamadım, düşünmedim. Çünkü yerliyken yabancılar, yabancıyken de çok yerliler var."