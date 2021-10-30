Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi, Türkiye'nin 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. İşte film hakkında merak edilenler...

Haberler 30.10.2021 - 13:52

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

BAĞLILIK HASAN'IN FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 2

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran filmlerin değerlendirildiği kurulda, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filminin, 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 3

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiğini "Bağlılık Hasan" filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleşmişti.

(Fotoğraf: Semih Kaplanoğlu)

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 4

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı. Kadroda ayrıca Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci yer alıyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 5

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikayesini anlatıyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 6

Hasan ile eşi Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 7

Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 8

ABD'de düzenlenen Oscar ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan filmi hakkında merak edilenler - 9

BAĞLILIK HASAN'IN FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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