Türkiye'nin Oscar adaylarının gişe performansları

Geçtiğimiz cuma günü 162 salon seyirciyle buluşan Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filminin gişe rakamı belli oldu. Başrollerinde yer aldığı film 2 bin 681 kişi tarafından izlendi. Peki geçmişten bugüne Türkiye'nin Oscar adaylarının gişe performansı nasıldı? İşte dünden bugüne Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye'nin Oscar adaylarının gişe rakamları...
1
BAĞLILIK ASLI: 2.681
2
ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER: 16.860
3
ÜÇ MAYMUN: 127.668
4
TAKVA: 349.530
5
GÖNÜL YARASI: 898.000
6
KELEBEĞİN RÜYASI: 2.167.456
7
GÜNEŞİ GÖRDÜM: 2.566.435
8
EŞKIYA: 2.571.133
9
AYLA: 5.589.872
10
Diğer Oscar adayları Susuz Yaz, Uçurtmayı Vurmasınlar, Salkım Hanımın Taneleri, Büyük Adam Küçük Aşk ve Uzak filmlerinin gişe rakamları Box Office Türkiye datalarında yer almamaktadır.