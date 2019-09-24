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Türkiye'nin Oscar adaylarının gişe performansları

Geçtiğimiz cuma günü 162 salon seyirciyle buluşan Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filminin gişe rakamı belli oldu. Başrollerinde yer aldığı film 2 bin 681 kişi tarafından izlendi. Peki geçmişten bugüne Türkiye'nin Oscar adaylarının gişe performansı nasıldı? İşte dünden bugüne Box Office Türkiye verilerine göre Türkiye'nin Oscar adaylarının gişe rakamları...

  • 1

    BAĞLILIK ASLI: 2.681
  • 2

    ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER: 16.860
  • 3

    ÜÇ MAYMUN: 127.668
  • 4

    TAKVA: 349.530
  • 5

    GÖNÜL YARASI: 898.000
  • 6

    KELEBEĞİN RÜYASI: 2.167.456
  • 7

    GÜNEŞİ GÖRDÜM: 2.566.435
  • 8

    EŞKIYA: 2.571.133
  • 9

    AYLA: 5.589.872
  • 10

    Diğer Oscar adayları Susuz Yaz, Uçurtmayı Vurmasınlar, Salkım Hanımın Taneleri, Büyük Adam Küçük Aşk ve Uzak filmlerinin gişe rakamları Box Office Türkiye datalarında yer almamaktadır.
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