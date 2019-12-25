Türünün ilk örneği: Akşamdan Kalma Müzesi

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bu ay dünyanın her yerinden ilginç sarhoşluk hikayelerinin yer aldığı ve akşamdan kalma kişilerden toplanan objelerin olduğu bir müze açıldı. Akşamdan Kalma Müzesi’ni erkek arkadaşı Rino Dubokovic ile birlikte açan 24 yaşındaki Roberta Mikelic “Sabah uyandıklarında nerede olduklarına dair bir fikri olmayanlardan objeler toplamak istedik” diyor.
Türünün ilk örneği olduğunu söyleyen müzenin sahipleri Akşamdan Kalma Müzesi'nin şu anda sadece unutulmuş gecelerin 'eğlenceli' tarafına odaklandığını söylüyor. Ancak, gelecekte aşırı içki içme tehlikelerini de araştırmayı planlıyor.
Müzede bardan eve zig zag çizerek gidişler, bir dizi odaya yerleştirilen dur işareti, plastik saksı bitkilerle canlandırılmaya çalışıldı.
Ziyaretçiler müzeyi gezmeye grafitilerle kaplı ‘Cadde’ odasından başlıyor. Ardından vitrin camekanlarını temsil eden ‘Aynalar’ odasından geçiyorlar. ‘Bahçe’ odasını da gezdikten sonra gecenin sona erdiği dağınık bir odanın temsil edildiği ‘Oda’ bölümüne geçiyorlar.
Müzenin yaratıcılarından Dubokovic, sabah cebinde bisiklet pedalıyla uyandığını anlatan akşamdan kalma olan bir arkadaşının bu fikre ilham verdiğini söyledi: "Onu dinlerken neden ertesi gün bu sarhoşluk ve akşamdan kalma akşamlarını komik bir şekilde gösterecek nesnelerin ve öykülerin bir koleksiyonuyla bir yer, müze kurulmadığını düşündüm."
İngiltere’den müzeye gelen 29 yaşındaki bir turist Andrew Hardie, "Çok etkilendim ama aynı zamanda çok da dehşete kapıldım, çünkü müze hem kötü anıları hem de güzel anıları geri getiriyor" dedi.