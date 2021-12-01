Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius

Komedyen Ricky Gervais ile Kida Khodr Ramadan'ın tweet'leri dizi oluyor. İkilinin kendilerinin kurgusal halini canlandıracakları Greenlight-German Genius'ın çekimleri başladı bile.

Haberler 01.12.2021 - 15:14

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 1

Kitap hatta bilgisayar oyunlarının ekrana uyarlamasından sonra yeni bir döneme geçildi... 'dan daha doğrusu tweet'ten uyarlama dizi kararı alındı.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 2

Her şey İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in 4 Blocks adlı Alman yapımı suç dizisine hayranlığını belirten tweet'ine, dizinin başrol oyuncusu Kida Khodr Ramadan'ın yanıt vermesiyle başladı.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 3

İki ünlü isim arasındaki yazışmalar (Tweet'ler) Warner Media'nın Almanya şubesinin dikkatini çekti.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 4


İkilinin başrolünde yer alacağı komedi dizisinin tohumları böylece atıldı.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 5

İki ismin kendi kurgusal versiyonlarına hayat verecekleri Greenlight-German Genius'ta ikili Twitter'daki sohbet sonrası tanışır ve Gervais'in kült komedisi Extras'ı uyarlamak için anlaşırlar.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 6

İkiliye ek olarak Greenlight – German Genius’un kadrosunda; Detlev Buck, Frederick Lau, Tom Schilling ve Veysel Gelin de yer alacak.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 7

Sekiz bölümlük Greenlight – German Genius’ın çekimleri şu sıralar Berlin’de devam ediyor. Dizinin yayın tarihi ise şimdilik belirsiz.

Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius - 8

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