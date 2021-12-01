Tweet'ten uyarlama dizi: Greenlight-German Genius

Haberler 01.12.2021 - 15:14
Kitap hatta bilgisayar oyunlarının ekrana uyarlamasından sonra yeni bir döneme geçildi... Twitter'dan daha doğrusu tweet'ten uyarlama dizi kararı alındı.
Her şey İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in 4 Blocks adlı Alman yapımı suç dizisine hayranlığını belirten tweet'ine, dizinin başrol oyuncusu Kida Khodr Ramadan'ın yanıt vermesiyle başladı.
İki ünlü isim arasındaki yazışmalar (Tweet'ler) Warner Media'nın Almanya şubesinin dikkatini çekti.
İkilinin başrolünde yer alacağı komedi dizisinin tohumları böylece atıldı.
İki ismin kendi kurgusal versiyonlarına hayat verecekleri Greenlight-German Genius'ta ikili Twitter'daki sohbet sonrası tanışır ve Gervais'in kült komedisi Extras'ı uyarlamak için anlaşırlar.
İkiliye ek olarak Greenlight – German Genius’un kadrosunda; Detlev Buck, Frederick Lau, Tom Schilling ve Veysel Gelin de yer alacak.
Sekiz bölümlük Greenlight – German Genius’ın çekimleri şu sıralar Berlin’de devam ediyor. Dizinin yayın tarihi ise şimdilik belirsiz.