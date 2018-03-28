Twitter'da en çok takipçisi olan edebiyatçılar
ntv.com.tr
Bir zamanlar yalnızca kitap fuarlarında okuyucularıyla buluşan edebiyatçılar, Twitter’da okurlarını istedikleri an yanıtlayıp onlarla edebi sohbetlere giriyor, yeni eserleri hakkında da bilgi veriyor. İşte Twitter’ı en aktif kullanan ve en çok takipçisi olan yazarlar...
-
1
SUNAY AKIN
908 bin takipçiye sahip olan Sunay Akın, edebiyata, sanata ve gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
-
2
AHMET ÜMİT
759 bin takipçisi olan Ahmet Ümit, Twitter’da en çok takip edilen yazarlardan.
-
3
ZÜLFÜ LİVANELİ
234 bin takipçisi olan Zülfi Livaneli, edebiyat dünyasından haberler vermeyi ihmal etmiyor.
-
4
ALPER CANIGÜZ
28 binden fazla takipçisi olan Alper Canıgüz, okurlarıyla sık sık buluşmayı ihmal etmezken bu buluşmaları Twitter’dan da duyuruyor.
-
5
MAHİR ÜNSAL ERİŞ
Son dönemin popüler yazarlarından Mahir Ünsal Eriş, okuyucularını pek çok konuda uyarıp güncel bilgiler paylaşıyor. Twitter'da 19 bin takipçisi var.
-
6
AYŞE KULİN
Twitter’ı aktif şekilde kullanan Ayşe Kulin okuyucularıyla imza günlerinin ayrıntılarını detaylı olarak paylaşıyor. Kulin'in 8 binin üzerinde takipçisi var.
-
7
CANAN TAN
Türkiye’nin en çok kitap satışına sahip yazarlarından Canan Tan, yaklaşık 5 bin takipçisini Twitter’dan bilgilendiriyor.