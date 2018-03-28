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Twitter'da en çok takipçisi olan edebiyatçılar

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Bir zamanlar yalnızca kitap fuarlarında okuyucularıyla buluşan edebiyatçılar, Twitter’da okurlarını istedikleri an yanıtlayıp onlarla edebi sohbetlere giriyor, yeni eserleri hakkında da bilgi veriyor. İşte Twitter’ı en aktif kullanan ve en çok takipçisi olan yazarlar...

  • 1

    SUNAY AKIN

    908 bin takipçiye sahip olan Sunay Akın, edebiyata, sanata ve gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

  • 2

    AHMET ÜMİT

    759 bin takipçisi olan Ahmet Ümit, Twitter’da en çok takip edilen yazarlardan.

  • 3

    ZÜLFÜ LİVANELİ

    234 bin takipçisi olan Zülfi Livaneli, edebiyat dünyasından haberler vermeyi ihmal etmiyor.

  • 4

    ALPER CANIGÜZ

    28 binden fazla takipçisi olan Alper Canıgüz, okurlarıyla sık sık buluşmayı ihmal etmezken bu buluşmaları Twitter’dan da duyuruyor.

  • 5

    MAHİR ÜNSAL ERİŞ

    Son dönemin popüler yazarlarından Mahir Ünsal Eriş, okuyucularını pek çok konuda uyarıp güncel bilgiler paylaşıyor. Twitter'da 19 bin takipçisi var.

  • 6

    AYŞE KULİN

    Twitter’ı aktif şekilde kullanan Ayşe Kulin okuyucularıyla imza günlerinin ayrıntılarını detaylı olarak paylaşıyor. Kulin'in 8 binin üzerinde takipçisi var. 

  • 7

    CANAN TAN

    Türkiye’nin en çok kitap satışına sahip yazarlarından Canan Tan, yaklaşık 5 bin takipçisini Twitter’dan bilgilendiriyor.

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