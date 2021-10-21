Tyana Antik Kenti'nde deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 13:09
Niğde'nin Kemerhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, deniz canlısına ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 milyon yıllık fosil gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı heyeti başkanı ve Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Doğanay, Tyana'nın, Kapadokya bölgesinin en önemli kenti olduğunu söyledi.
"DİSKLERİN FOSİLLE BİRLİKTE ÖDEME ARACI OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"
Tek bir sondajda, 200'e yakın müzelik değerde esere ulaştıklarını vurgulayan Doğanay, "Kazı çalışmalarında seramik ve idoller, beklenen buluntular ama Tunç Çağı'nın en erken evresine ait tabaka içerisinde deniz canlısı fosili bulduk. Fosilin 20 milyon yıl kadar öncesine ait 'nummulites' cinsi deniz kabuklusu olduğunu tespit ettik. Yine aynı tabakada yuvarlak küçük, diskler bulduk. Bu disklerin de fosille birlikte ödeme aracı olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz çünkü Mısır'da benzer örnekleri var" dedi.