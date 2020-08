Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor

Tom Selleck, Steve Guttenberg ve Ted Danson'ın başrollerinde oynadığı 1987 Amerikan komedi filmi Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby) tekrar çekiliyor.

Dünya çapında 100 milyon gişe hasılatı elde eden Three Man and A Baby'nin bir de devam filmi bulunuyor. 1990 yılında hayata geçirilen film, Three Man and A Little Lady adını almıştı.