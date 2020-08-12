Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor

80'lerin sevilen komedisi Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby), tekrar çekiliyor. Disney+ projesinin başrolünde Zac Efron yer alacak.

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12.08.2020 - 10:47

Tom Selleck, Steve Guttenberg ve Ted Danson'ın başrollerinde oynadığı 1987 Amerikan komedi filmi Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby) tekrar çekiliyor.

1987 yılında izleyici karşısına çıkan filmin uyarlamasını Disney üstleniyor. Zac Efron'un başdolde yer alacağı proje Disney+'ta gösterime girecek.

Dünya çapında 100 milyon gişe hasılatı elde eden Three Man and A Baby'nin bir de devam filmi bulunuyor. 1990 yılında hayata geçirilen film, Three Man and A Little Lady adını almıştı.

Zac Efron başrollü yeni uyarlama filmin diğer ayrıntıları merakla bekleniyor.

Will Reichel uyarlamanın senaryosunu kaleme aldı. Ancak henüz filmin yönetmeni belli değil.

Üç Adam ve Bir Bebek filminden fotoğraflar...