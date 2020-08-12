Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor

80'lerin sevilen komedisi Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby), tekrar çekiliyor. Disney+ projesinin başrolünde Zac Efron yer alacak.

12.08.2020 - 10:47

Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 1
Tom Selleck, Steve Guttenberg ve Ted Danson'ın başrollerinde oynadığı 1987 Amerikan komedi filmi Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby) tekrar çekiliyor.
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 2
1987 yılında izleyici karşısına çıkan filmin uyarlamasını Disney üstleniyor. Zac Efron'un başdolde yer alacağı proje Disney+'ta gösterime girecek.
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 3
Dünya çapında 100 milyon gişe hasılatı elde eden Three Man and A Baby'nin bir de devam filmi bulunuyor. 1990 yılında hayata geçirilen film, Three Man and A Little Lady adını almıştı.
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 4
Zac Efron başrollü yeni uyarlama filmin diğer ayrıntıları merakla bekleniyor.
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 5
Will Reichel uyarlamanın senaryosunu kaleme aldı. Ancak henüz filmin yönetmeni belli değil.
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 6
Üç Adam ve Bir Bebek filminden fotoğraflar...
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 7
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 8
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor - 9

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