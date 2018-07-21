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Üç Harfliler: Beddua Malezya'da vizyona girdi (18 yıla damga vuran Türk korku filmleri)

Korku sinemasının usta ismi Alper Mestçi’nin ülkemizde 15 Haziran’da vizyona giren Üç Harfliler: Beddua filmi, Türk sinema tarihi adına bir ilke imza atarak, bugün itibariyle Malezya’da 40 sinemada vizyona girdi. Peki ama 2000-2018'de vizyona giren Tük korku filmlerinin IMDb puanları biliyor musunuz? İşte son 18 yıla damga vuran Türk korku filmleri...

  • 1

    Üç Harfliler: Beddua filmi Malezya'da vizyona girdi. Prömiyeri Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen filmin senaryosu da yönetmen Mestçi’ye ait. Muhteşem Film ve TME Films’in ortak yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma yer alıyor.

  • 2

    11 bin km uzaklıkta sinemaseverlerle buluşarak Türk sinema tarihine adını yazdıran 'Üç Harfliler: Beddua'nın, önümüzdeki günlerde Hindistan’da da gösterime girmesi bekleniyor. Peki ama son 18 yıla damga vuran Türk korku filmlerini biliyor musunuz? İşte o liste...
  • 3

    67. Mühürlü Köşk (2011)
    1,2
  • 4

    67. Gomeda (2007)
    2,2
  • 5

    66. Sinsiran: Yasak aşk (2017)
    2,6 Rate


  • 6

    65. Alkarısı: Cinnet (2015)
    2,7
  • 7

    64. Ümmü Sıbyan: Zifir (2014)
    2,8
  • 8

    63. Zuzula (2016)
    2,9 

  • 9

    62. Büyü (2004)
    2,9
  • 10

    61. Cehennem 3D (2010)
    3,1
  • 11

    62. Deccal (2015)
    3,1 

  • 12

    60. Mel-Un (2016)
    3,2 

  • 13

    59. Azem: Cin Karası (2014)
    3,3 

  • 14

    58. Mihrez: Cin Padişahı (2015)
    3,3 

  • 15

    57. Azazil 2: Büyü (2016)
    3,3
  • 16

    56. Muska (2014)
    3,3
  • 17

    55. Alem-i Cin (2018)
    3,3
  • 18

    54. Üç Harfliler 2: Hablis (2015)
    3,3
  • 19

    54. Üç Harfliler 2: Hablis (2015)
    3,3

  • 20

    52. Gulyabani (2014)
    3,4


  • 21

    51. Ceberrut (2016)
    3,4
  • 22

    50. Görünmeyenler (2012)
    3,5
  • 23

    49. Azem 2: Cin Garezi (2015)
    3,5
  • 24

    48. Azazil: Düğüm (2014)
    3,5

  • 25

    47. Karadedeler Olayı (2011)
    3,5
  • 26

    46. Seytanın Çocuklari-El Ebyaz (2016)
    3,7
  • 27

    45. 3 harfliler: Marid (2010)
    3,7
  • 28

    44. Gen (2006)
    3,8
  • 29



    43. Çagrılan (I) (2016)
    3,9
  • 30

    42. Seytan-i racim (2013)
    3,9
  • 31

    41. Azem 4: Alacakaranlık (2016)
    4
  • 32


    40. Okul (2004)
    4

  • 33



    39. Ammar (2014)
    4,1
  • 34


    38. Bezm-i Ezel (2017)
    4,1
  • 35


    37. Helak: Kayıp Köy (2015)
    4,1
  • 36

    36. Deccal 2 (2017)
    4,1
  • 37

    35. Hüddam (I) (2015)
    4,2

  • 38

    34. Lanet: Ervah Cinleri (2017)
    4,3
  • 39

    33. Cin Çesmesi (2018)
    4,3
  • 40

    32. D@bbe 2 (2009)
    4,3
  • 41

    32. Münafik (2015)
    4,7
  • 42

    30. Alamet-i Kiyamet (2016)
    4,7
  • 43

    29. Reminiscence (2014)
    4,7
  • 44

    28. Kafir (I) (2018)
    4,9
  • 45

    27. Ada: Zombilerin Düğünü (2010)
    5,1
  • 46

    26. Ses (2010)
    5,1
  • 47

    25. Cin Kuyusu (2015)
    5,2
  • 48

    24. htr2b: Dönüsüm (2012)
    5,3
  • 49

    23. Azap (2015)
    5,4
  • 50

    22. Musallat 2: Lanet (2011)
    5,4
  • 51

    21. 666 Cin Musallatı (2017)
    5,5
  • 52

    20. El-Cin (2013)
    5,6
  • 53

    19. Semum (2008)
    5,6
  • 54

    18. Baskin (2015)
    5,7
  • 55

    17. Lanetli Anahtar (2016)
    5,8
  • 56

    16. Magı (2016)
    5,9
  • 57

    15. Semur: Şeytanın Kabilesi (2017)
    6
  • 58

    14. Dabbe (Dab6e) (2015)
    6,1

  • 59

    13. Musallat (2007)
    6,2
  • 60

    12. Araf (2012)
    6,2
  • 61

    11. Küçük Kıyamet (2006)
    6,3
  • 62

    10. Dabbe: Bir Cin Vakası (2012)
    6,3

  • 63

    9. Dabbe: Zehr-i Cin (2014)
    6,3

  • 64

    8. Siccin (2014)
    6,4
  • 65

    7. Kapıdaki Sır (2018)
    6,7
  • 66

    6. Siccin 2 (2015)
    6,7

  • 67

    5. Siccin 4 (2017)
    7
  • 68

    4. Dabbe: Cin Çarpması (2013)
    7,1

  • 69

    3. Siccin 3: Cürmü Aşk (2016)
    7,1

  • 70

    2. Üç Harfliler 3: Karabüyü (2016)
    7,1

  • 71

    1. Üç Harfliler: Beddua (2018)

    7,7

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