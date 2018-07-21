Üç Harfliler: Beddua Malezya'da vizyona girdi (18 yıla damga vuran Türk korku filmleri)
Korku sinemasının usta ismi Alper Mestçi’nin ülkemizde 15 Haziran’da vizyona giren Üç Harfliler: Beddua filmi, Türk sinema tarihi adına bir ilke imza atarak, bugün itibariyle Malezya’da 40 sinemada vizyona girdi. Peki ama 2000-2018'de vizyona giren Tük korku filmlerinin IMDb puanları biliyor musunuz? İşte son 18 yıla damga vuran Türk korku filmleri...
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1Üç Harfliler: Beddua filmi Malezya'da vizyona girdi. Prömiyeri Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen filmin senaryosu da yönetmen Mestçi’ye ait. Muhteşem Film ve TME Films’in ortak yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma yer alıyor.
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211 bin km uzaklıkta sinemaseverlerle buluşarak Türk sinema tarihine adını yazdıran 'Üç Harfliler: Beddua'nın, önümüzdeki günlerde Hindistan’da da gösterime girmesi bekleniyor. Peki ama son 18 yıla damga vuran Türk korku filmlerini biliyor musunuz? İşte o liste...
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367. Mühürlü Köşk (2011)
1,2
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467. Gomeda (2007)
2,2
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566. Sinsiran: Yasak aşk (2017)
2,6 Rate
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665. Alkarısı: Cinnet (2015)
2,7
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764. Ümmü Sıbyan: Zifir (2014)
2,8
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863. Zuzula (2016)
2,9
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962. Büyü (2004)
2,9
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1061. Cehennem 3D (2010)
3,1
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1162. Deccal (2015)
3,1
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1260. Mel-Un (2016)
3,2
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1359. Azem: Cin Karası (2014)
3,3
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1458. Mihrez: Cin Padişahı (2015)
3,3
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1557. Azazil 2: Büyü (2016)
3,3
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1656. Muska (2014)
3,3
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1755. Alem-i Cin (2018)
3,3
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1854. Üç Harfliler 2: Hablis (2015)
3,3
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1954. Üç Harfliler 2: Hablis (2015)
3,3
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2052. Gulyabani (2014)
3,4
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2151. Ceberrut (2016)
3,4
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2250. Görünmeyenler (2012)
3,5
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2349. Azem 2: Cin Garezi (2015)
3,5
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2448. Azazil: Düğüm (2014)
3,5
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2547. Karadedeler Olayı (2011)
3,5
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2646. Seytanın Çocuklari-El Ebyaz (2016)
3,7
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2745. 3 harfliler: Marid (2010)
3,7
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2844. Gen (2006)
3,8
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29
43. Çagrılan (I) (2016)
3,9
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3042. Seytan-i racim (2013)
3,9
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3141. Azem 4: Alacakaranlık (2016)
4
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32
40. Okul (2004)
4
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33
39. Ammar (2014)
4,1
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34
38. Bezm-i Ezel (2017)
4,1
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35
37. Helak: Kayıp Köy (2015)
4,1
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3636. Deccal 2 (2017)
4,1
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3735. Hüddam (I) (2015)
4,2
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3834. Lanet: Ervah Cinleri (2017)
4,3
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3933. Cin Çesmesi (2018)
4,3
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4032. D@bbe 2 (2009)
4,3
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4132. Münafik (2015)
4,7
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4230. Alamet-i Kiyamet (2016)
4,7
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4329. Reminiscence (2014)
4,7
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4428. Kafir (I) (2018)
4,9
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4527. Ada: Zombilerin Düğünü (2010)
5,1
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4626. Ses (2010)
5,1
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4725. Cin Kuyusu (2015)
5,2
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4824. htr2b: Dönüsüm (2012)
5,3
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4923. Azap (2015)
5,4
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5022. Musallat 2: Lanet (2011)
5,4
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5121. 666 Cin Musallatı (2017)
5,5
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5220. El-Cin (2013)
5,6
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5319. Semum (2008)
5,6
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5418. Baskin (2015)
5,7
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5517. Lanetli Anahtar (2016)
5,8
-
5616. Magı (2016)
5,9
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5715. Semur: Şeytanın Kabilesi (2017)
6
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5814. Dabbe (Dab6e) (2015)
6,1
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5913. Musallat (2007)
6,2
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6012. Araf (2012)
6,2
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6111. Küçük Kıyamet (2006)
6,3
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6210. Dabbe: Bir Cin Vakası (2012)
6,3
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639. Dabbe: Zehr-i Cin (2014)
6,3
-
648. Siccin (2014)
6,4
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657. Kapıdaki Sır (2018)
6,7
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666. Siccin 2 (2015)
6,7
-
675. Siccin 4 (2017)
7
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684. Dabbe: Cin Çarpması (2013)
7,1
-
693. Siccin 3: Cürmü Aşk (2016)
7,1
-
70
2. Üç Harfliler 3: Karabüyü (2016)
7,1
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71
1. Üç Harfliler: Beddua (2018)
7,7